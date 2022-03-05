Çavuşoğlu ve Aliyev Azerbaycan'da görüştü
Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu; bölgede birlikte atılan adımların değerlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu; bölgede birlikte atılan adımların değerlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.
Azerbaycan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda; "Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştük.
Tek Millet İki Devlet şiarına uygun olarak işbirliğimizi güçlendiriyoruz.
Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için birlikte attığımız adımları değerlendirdik." dedi.