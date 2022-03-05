  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu ve Aliyev Azerbaycan'da görüştü
Gündem

Çavuşoğlu ve Aliyev Azerbaycan'da görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu; bölgede birlikte atılan adımların değerlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 14:26:00 -
Çavuşoğlu ve Aliyev Azerbaycan'da görüştü

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu; bölgede birlikte atılan adımların değerlendirildiğine dair paylaşımda bulundu.

Azerbaycan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda; "Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştük.

Tek Millet İki Devlet şiarına uygun olarak işbirliğimizi güçlendiriyoruz.

Bölgemizde kalıcı barış ve istikrar için birlikte attığımız adımları değerlendirdik." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay