  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mutabakatı açıkladı
Gündem

Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mutabakatı açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile tatbikat iptali hakkında, yaptığı açıklamasında "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 19:49:00 -
Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki mutabakatı açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina ile tatbikat iptali hakkında, "Aramızda mutabakat var, milli günlerde tatbikat yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Aliyev'in F-16 açıklamasına cevap

Azerbaycan hangi çözümü isterse, o çözüme destek veririz.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri karşılıklı olarak iptal ettikleri, bununla birlikte Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki sorunların diyalogla çözümünden yana olduğunu göstermek için Akdeniz'de daha önce planlanan atışlı eğitimlere ilişkin ilan ettiği NAVTEX'i de bir defaya mahsus olmak geri çektiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın
Ekonomi

85 TL'den fazla fatura ödüyorsanız dikkat! Hemen bunu yapın

Kış ayının yaklaşması ve yapılan zamlarla elektrik faturasındaki kabarmayı minimuma indirmek mümkün. Elektrik faturanız yüksek geliyorsa ted..
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş
Dünya

Son Fransız rehineyi karşılamaya giden Macron'a soğuk duş

İslam düşmanı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz günlerde özgürlüğüne kavuşan rehineyi karşıladı ancak büyü..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay