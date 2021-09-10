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Siyaset Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü
Siyaset

Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:17:00 - 2021-09-10 09:17:58
Çavuşoğlu, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti heyeti ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanlığına seçilen Salem Al-Meslet, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Annas Abdeh ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştük. Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam" ifadesini kullandı.

 
 
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