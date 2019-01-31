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Çavuşoğlu Romanya'da

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Bükreş'te AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında verilen gala yemeğine katıldı

31 Ocak 2019 Perşembe 23:44
Çavuşoğlu Romanya'da

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı kapsamında verilen gala yemeğine katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Gymnich Toplantısı kapsamında, Romanya Ulusal Sanat Müzesinde düzenlenen gala yemeğine iştirak etti. Basına kapalı gerçekleşen davete, AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.

Çavuşoğlu, Romanya'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen Gymnich Toplantısı'nın yarın gerçekleştirilecek ikinci gününe katılacak ve toplantı kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 23:44
  1. AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
  2. Avrupa Birliği
  3. Romanya
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. Gymnich Toplantısı

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