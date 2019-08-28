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Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz"- "Rusya veya herhangi bir ülke ile ilişkilerimiz, NATO üyeliğimize de NATO içindeki dayanışmamıza da AB veya genel olarak Batı ile ilişkilerimize de alternatiftir değildir"- "Türkiye için Estonya sadece bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda güvenilir bir ortaktır"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:15
Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın toplantısı

TALLİNN/ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Savaş uçağına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de mevkidaşı Urmas Reinsalu ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Türkiye'nin Rusya'dan savaş uçağı alıp almayacağına yönelik sorusunu yanıtladı.

Rusya'nın bölgede bir "gerçeklik" olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Rusya ile Türkiye'nin iyi ekonomik ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin saldırganlığı nedeniyle bazı zorluklar yaşansa da Astana ve Soçi süreçleriyle bunların üstesinden gelmeye çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin ABD'den hava savunma sistemleri almaya çalıştığını ancak alamadığını hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu acil bir ihtiyaçtı ve S-400'leri almak zorunda kaldık. Biz F-35 programının ortağıyız. Bugünlerde ABD bazı sorunlar çıkarıyor ama biz hala 9 ortaklı bu programın bir parçasıyız. Türkiye F-35'lerin bazı parçalarını üretiyor. Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz."

Rusya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün katıldıkları havacılık fuarında Rusya'nın Su-57 savaş uçağını ve sergilenen diğer bazı ürünleri gördüklerini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece Rusya ile değil, Ukrayna ve Estonya gibi ülkelerle de çok iyi ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını vurgulayarak, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını, bazı Batılı ülkelerin zaman zaman bunu unuttuğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "Söylemeye çalıştığım şey şu; Rusya ile ilişkilerimiz Ukrayna ile ilişkilerimize bir alternatif değildir. Rusya veya herhangi bir ülke ile ilişkilerimiz, NATO üyeliğimize de NATO içindeki dayanışmamıza da AB veya genel olarak Batı ile ilişkilerimize de alternatiftir değildir." diye konuştu.

- "Estonya sadece bir NATO müttefiki değil, güvenilir bir ortaktır"

Çavuşoğlu, Estonya'da kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, Estonya Başbakanı Jüri Ratas tarafından kabulü ve mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerin çok verimli geçtiğini söyledi.

İkili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimiz mükemmel. Türkiye için Estonya sadece bir NATO müttefiki değil, aynı zamanda güvenilir bir ortaktır." dedi.

Estonya'nın bağımsızlığının 100. yıl dönümünü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iki yıllık üyeliğini tebrik eden Çavuşoğlu, görüşmelerde iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komisyonu kurulmasına karar verdiklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iki ülkeye karşılıklı yarar sağlayacak bu mekanizmayı başlatmak için Estonya'yı ziyaret edebileceği bilgisini paylaşarak, "İkili ticaret hacmimizi yükseltmek için çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Türk şirketlerine duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için çok teşekkür ederiz. Her geçen gün daha fazla Türk şirket Estonya'ya yatırım için geliyor." dedi.

Eğitim, kültür gibi alanlarda da iş birliğinin artması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'ye ve özellikle de kendi memleketi Antalya'ya gelen Estonyalı turist sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Öğrenim görmek için Türkiye'den Estonya'ya giden öğrenci sayısının yüksek olmasının, ülkenin eğitim olanaklarının iyi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, aynı zamanda Erasmus programı ile Türkiye'ye gelen Estonyalı öğrencilerin sayısının da her geçen gün arttığına işaret etti.

Görüşmelerde her iki ülkenin de NATO'ya bağlılığını tekrarladığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.



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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 20:15
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu

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