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Çavuşoğlu hadsizlik yapan Rum Bakana ayarı verdi!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendisini görünce Kıbrıs'ta federasyon konusunu dile getiren Rum yönetiminin dışişleri bakanına, "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım." karşılığını verdi.

24 Eylül 2019 Salı 09:51
Çavuşoğlu hadsizlik yapan Rum Bakana ayarı verdi!

Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'taki BM binasının koridorlarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis ile karşılaştı. Rum Bakan, Çavuşoğlu'nu görünce elini uzatarak "Neden hemen federasyon konusunda anlaşmıyoruz " diye sordu.

Müzakere etmek için müzakere edilmeyeceğini daha önce de söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Rum bakana "Senin liderin bunu reddetti. Önce neyi müzakere edeceğimize karar vermemiz lazım. Neyi müzakere edeceğiz, iki devlet mi, başka bir şey mi" karşılığını verdi ve elini çekti.

'Senin önünde, senin liderin ortaya attı'

Hristodulidis, ''Neyi müzakere edeceğimiz belli. Sadece bir çözüm var, iki toplumlu iki kesimli federasyon. İki devlet veya konfederasyonu unutun.'' deyince Bakan Çavuşoğlu, iki yıl önce İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında Anastasiadis ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattı ve şu karşılığı verdi:

"Son sefer (Crans Montana'da) senin önünde senin liderin konfederasyonu ortaya attı. (Rum lider) Anastasiadis geçen yıl bir 'federasyon', bir 'konfederasyon' dedi. Önce neyi müzakere edeceğimizi açıkça tartışmamız lazım. Biz yıllardır çözüm için uğraşan taraf olduk, hem Annan Planı'nda hem Crans Montana'da."

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:51
  1. Nikos Hristodoulidis
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. kıbrıs

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