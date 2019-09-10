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Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı

Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic:- "Karadağ'da yatırım miktarı sıralamasında Türk iş adamları 6'ncı sırayı aldı. Türkiye, Karadağ için çok önemli yabancı yatırımcılar arasındadır"- "Avroatlantik oluşumlara Karadağ'ın üyeliğine Türkiye'nin açık yüreklilikle desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim"- "AB Batı Balkanlar'da ne istediğini bilmeli. AB'nin sınırları içerisine Batı Balkanları dahil ederek kabul etmesinin hem AB'deki hem de Batı Balkanlar'daki sorunların tek çözümü olduğunu düşünüyorum"

10 Eylül 2019 Salı 14:21
Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, "Karadağ'da yatırım miktarı sıralamasında Türk iş adamları 6'ncı sırayı aldı. Türkiye, Karadağ için çok önemli yabancı yatırımcılar arasındadır." dedi.

Bakan Darmanovic, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'ye yaptığı ilk ziyareti dolayısıyla memnuniyetini belirten Darmanovic, misafirperverliğinden ötürü mevkidaşı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerinin dostane ve yapıcı seviyede seyrettiğini kaydeden Darmanovic, bu ilişkilerin hem NATO'da iki ülkenin müttefiklerini hem de karşılıklı ekonomik bağları güçlendirdiğini söyledi.

Karadağ'ın NATO'ya üyeliği sırasında Türkiye'nin desteğini anımsatan Darmanovic, "Avroatlantik oluşumlara Karadağ'ın üyeliğine Türkiye'nin açık yüreklilikle desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Darmanovic, Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği aşamasında da Türkiye'nin desteklerini ümit ettiklerini dile getirdi.

- İstanbul'da başkonsolosluk

İki ülke ilişkilerinde daha tesirli politikalar oluşturulması konusunun ele alındığını belirten Darmanovic, görüşmelerde ekonomik iş birliğinin Karadağ'daki karşılıklı ekonomik faaliyetleri daha da ileriye götüreceği kararı alındığını söyledi.

Darmanovic, şunları kaydetti:

"İki ülkenin iş birliği konusunda Karadağ hükümetinin mart ayında aldığı bir kararla İstanbul'da başkonsolosluğun açılması konusunda karar verildi. Bu başkonsolosluğun iki yönlü bir görevi olacak. Türkiye'de bulunan Karadağ vatandaşlarının haklarını savunması, iki ülke arasındaki her alandaki ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda aracı olacaktır. Bunun karşılığında Türk hükümetinin Akova Belediyesinde başkonsolosluk açması hususundaki girişimi bizi memnun etmiştir. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan iş forumunun iki üke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

- Türk firmaları ve TİKA faaliyetleri

Türkiye'nin Karadağ'da önemli yabancı yatırımcılar arasında yer aldığını dile getiren Darmanovic, "2018 verilerine göre, Karadağ'da yatırım miktarı sıralamasında Türk iş adamları 6'ncı sırayı aldı. Türkiye, Karadağ için çok önemli yabancı yatırımcılar arasındadır." dedi.

Gelecek dönemdeki Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında bu konuların detaylı ele alınacağını belirten Darmanovic, Türk firmaların Karadağ'da başarılı bir süreci yönettiklerine şahit olduklarını anlattı. Darmanovic, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerinin Karadağ'ı memnun ettiğini ve gelecek dönemde de sürdürülmesinin beklendiği söyledi.

İkili görüşmede savunma, kültür ve eğitim başlıklarının ele alındığını aktaran ve mevkidaşını yakın zamanda ülkesine davet eden Darmanovic, "Gelecek dönemde bu başlıklarda nasıl ilerleme gösterilebileceği konusunda, hem Karadağ hem Türkiye'nin bölgesel konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Açık yürekli sohbetler, karşılıklı anlaşmalardan teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde her iki ülkenin menfaatleri çerçevesinde iş birliği ve görüşmelerimizin devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

- "KEK toplantısında muhtemel sorunları ele alacağız"

Türk iş adamlarının Karadağ'daki yatırımlar sırasında yaşayabilecekleri sorunlara ilişkin ise Darmanovic, Türk iş insanlarının Karadağ'da çok kabul gören iş insanları arasında yer aldığını söyledi.

Karadağ'a çok daha fazla Türk yatırımcının gelmesini beklediklerini dile getiren Darmanovic, bugüne dek mevcut iş birliğinin çok iyi sonuçlar verdiğini kaydetti.

Darmanovic, "Mutlaka her ülke yatırımcısı Karadağ'da ya da diğer ülkelerde sorunlarla karşılaşabilir. Yapılması planlanan KEK toplantısında muhtemel sorunların çözümünü ele alacağız. Sorunlar hem teknik hem de hukuki olabilir. Günler geçtikçe hem Türk vatandaşları ve iş insanları hem Türk firmalarının sayısının arttığı biliniyor. Yatırım yapmayı planlayan, ünlü ve uluslararası firmalar da dahil çok firma olduğunu biliyoruz. Türk yatırımcısının Karadağ'ı nasıl gördüğü, Karadağ'ın da Türk yatırımcısına nasıl yaklaştığının da bir göstergesidir. Eminim ki bu iş birliğimiz çok daha iyi sonuçlar verecektir."

- "Eski Yugoslavya'dan kalan 3 miras sorun"

Darmanovic, "Karadağ, Batı Balkanlar'da barış ve sükunetin oluşmasına bağlı olan bir ülke. Biz NATO üyesiyiz. AB müzakereleri hususunda en iyi yol almış olan bir ülkeyiz." dedi.

Komşuları ve bölge ülkeleriyle çok iyi ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Darmanovic, bölgede karşılaşılması muhtemel sorunları her zaman çözmeye hazır olduklarını vurguladı.

Darmanovic, bölgesel sorunlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eski Yugoslavya'dan kalan 3 miras sorunu olduğunu biliyorsunuz. Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki isim sorunu her iki ülkenin hükümetleri arasındaki iş birliği sonucu çözüldü. Bu anlaşmanın neticesinde bugün Kuzey Makedonya, AB ve NATO yolunda ilerliyor, bizim için de önemli bir gelişmedir. Diğer sorun, Belgrad-Priştine müzakereleri sorunu. Her iki ülkenin de uzun vadeli çözüme nasıl kavuşabileceklerini bulmaları gerekiyor. Her iki ülkeyle de dostuz. Bu sorunun çözülmesine destek veriyoruz. Diğer sorun da Bosna Hersek'in işlevini zor yürütmesi. Biz, Bosna Hersek'in en iyi çözümünün, hem AB hem de NATO yolundaki süreci devam ettirmesi olduğunu düşünüyoruz."

- "Batı Balkanlar'da iyi bir rekabet"

AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini Karadağ olarak desteklediklerini kaydeden Darmanovic, halihazırda genişleme konusunda bazı sıkıntılar yaşandığının görüldüğünü söyledi.

Karadağ-AB ilişkilerinde insan hakları, medya ve ifade özgürlüğü başlıklarının farkında olduklarını belirten Darmanovic, şöyle konuştu:

"AB de Batı Balkanlar'da ne istediğini bilmeli. AB'nin sınırları içerisine Batı Balkanları dahil ederek kabul etmesinin hem AB'deki hem de Batı Balkanlar'daki sorunların tek çözümü olduğunu düşünüyorum. Batı Balkanlar'da iyi bir rekabet içerisindeyiz fakat etrafımızda bulunan ülkeler de aynı şekilde bu birliğin bir üyesi olmayı düşünüyorlar. Bunun için hem bizim hem de AB'nin çabaları mutlaka gerekiyor. Ekim ayında hem Arnavutluk'un hem de Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği konusunda müzakerelere yeşil ışık almalarının önemli olacağını düşünüyorum. Karadağ ve Sırbistan'ın da müzakerelerinde yeni safhalar açılması konusunda desteklenmeleri önemli. Önümüzdeki dönemde AB'ye üye olacak ilk ülkenin biz olacağını düşünüyorum çünkü çok fazla yol aldık, aynı yolda komşularımızdan da desteklerimizi esirgemiyoruz."


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:21
  1. Darmanovic
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Karadağ
  4. Mevlüt Çavuşoğlu

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