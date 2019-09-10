0553 313 94 23

Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (2)- "(Karadağ ile) KEK Toplantısını da kısa süre içinde ekim ayında inşallah gerçekleştireceğiz"- "Karadağ'ın AB üyelik sürecini destekliyoruz"- "(Avrupa ve Batı) Çocuklarını terör örgütünden isteyen ailelerin seslerini neden duymuyorsunuz?"

10 Eylül 2019 Salı 13:00
Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Karadağ'ın Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısını ekimde yapacağını ve ilerleyen süreçte atılacak adımları ele alacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu ile Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, Karadağ ile mükemmel siyasi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ticaretin ve Karadağ'daki Türk yatırımlarının hızlı şekilde arttığını söyledi.

Çavuşoğlu, ekonomik ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Yakın zamanda imzaladığımız Serbest Ticaret Anlaşması hem ticaretimizi artıracak hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengelenmesine vesile olacaktır." dedi.

Güçlü Türk firmalarının Karadağ'da yatırım yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Karadağ'ın bu firmalara verdiği destek için mevkidaşı Darmanovic'e teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, "KEK Toplantısını da kısa süre içinde ekim ayında inşallah gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki süreçte birlikte atacağımız adımları da konuşacağız." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Karadağ'da 330 projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bu ülkedeki faaliyetlerinin artarak devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşıyla TİKA'nın bazı yeni projelerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Karadağ'da okul açma isteğine değinerek, "Dolayısıyla ev sahibi ülke anlaşmasını da bir an önce müzakeresini tamamlayıp imzalamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Karadağ'ın AB üyelik sürecini de destekliyoruz"

Çavuşoğlu, Karadağ'ın NATO'da müttefik ülke olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin, Karadağ'ın NATO'ya üyelik sürecine güçlü destek verdiğini anımsattı.

"Karadağ'ın AB üyelik sürecini de destekliyoruz." diyen Çavuşoğlu, görüşmelerde Balkanlar ve AB'nin içinden geçtiği sürecin ele alındığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "En kısa zamanda ve ilk fırsatta bu ziyaretin karşılığı olarak Karadağ'ı ziyaret etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) da Batı Balkanları ve Karadağ'ı ziyaret etme isteği var. Bu ziyaretleri de yine birlikte planlayacağız ve gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

- "Artık bu anaların yüreği dayanmıyor"

Terör örgütü PKK'nın zorla dağa kaçırdığı çocuklar için ailelerinin şimdiye kadar sesini fazla çıkaramadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şehirlerin içinde PKK'nın ve yandaşlarının büyük baskısı olduğunu anımsattı.

Çavuşoğlu, "Ama artık bu anaların yüreği dayanamıyor ve biz onların çığılığı buradan görüyoruz, hissediyoruz. Her geçen gün HDP'den çocuklarını isteyen ailelerin sayısı artıyor." ifadesini kullanarak, bu ailelerin seslerinin, Batı toplumu tarafından da duyulmasını istediklerinin altını çizdi.

Avrupa ve Batı'nın bugüne kadar kendilerini Kürtlerin haklarının savunucusu olarak göstermeye çalıştığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz onlara 'Sadece PKK'nın haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Suriye'de de YPG'nin haklarını savunmaya çalışıyorsunuz. Bizdeki 350 bin Suriyeli Kürk'ün sesini bile duymadınız. Çocuklarını terör örgütünden isteyen ailelerin seslerini neden duymuyorsunuz' diyoruz. Bu çocukların ailelerine bir an evvel teslim edilmesi gerekiyor. Terör örgütünün çirkin yüzünü, bizzat Kürt analarımız, babalarımız, amcalarımız, kardeşlerimiz sadece Türkiye'ye değil, tüm dünya kamuoyuna gösteriyor. Tabii ki görmek isteyene."

(Bitti)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:00
  1. AB
  2. Karadağ
  3. kek
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
  5. PKK
  6. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cevad Zarif, Trump'la fena dalga geçti! "Başka çaresi kalmadı"
    1. Cevad Zarif, Trump'la fena dalga..
    2. Doç. Doğru’nun Kişisel Sergisi..
    3. AB Komisyonu Başkanlığına seçilen..
    4. Boyner'in en büyük ikinci mağazası..
    5. Başkan Demir GES Projesinin startını..
    6. Usta oyuncuya ulaşamayan komşuları..
    7. Otomotiv devi resmen logosunu..
    8. Hendek Kaymakamlığı futbol turnuvası..
    9. Akasya Sokak Lezzetleri, yeniden..
    10. Gizemfrit, ZUCHEX’e hazır
    11. 25 binin üzerinde ziyaretçi beklenen..
    12. Cengiz Ünder'den transfer bombası!
    13. 11 köy asfalt yolla birbirine bağlandı
    14. American Express İstanbul Challenger..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Aşureler Başkan Palancıoğlu’ndan
    17. Selçuk Bayraktar duyurdu! Akıncı İHA..
    18. Kapalı yöntem tümör ameliyatı ile..
    19. "Dijital Teknoloji Geliştiriciler"..
    20. Galatasaray'da Kasımpaşa maçı..
    21. Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı..
    22. Ürdünlü öğretmenler greve devam ediyor
    23. Polis kapanla durdurdu, içinden kaçak..
    24. Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Programı
    25. Evde çıkan çıkan yangın korkuttu
    26. GÜNCELLEME - Kartal'da silahlı saldırı
    27. Yaya geçidini kullanan öğrenci..
    28. Paksoy kardeşlerin davasında reddi..
    29. "Trakya'nın Göbeklitepesi" ilgi bekliyor
    30. Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!