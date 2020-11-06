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Aktüel Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü
Aktüel

Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:23:56 -
Çavuşoğlu, Bosna Hersek ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüştü

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Selakoviç ile Üçlü Danışma Mekanizması toplantısında bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, görüşmeye ilişkin "Siyasi istikrar ve ekonomik refah birlikte yürür. Saraybosna-Belgrad Otoyolu anlamlı bir barış projesi ve ciddi yatırım çekecek." paylaşımında bulundu.

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