Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert sözlerinin ardından toplantı salonunu terk eden Fransız Parlamenter Sonia Krimi, sosyal medyadan da hak ettiği cevabı aldı.

NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde Türkiye'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." sözlerini duyunca salonu terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi Twitter'da da Türkler'den kurtulamıyor. Tweetine Türk bayraklı cevaplar verildi Krimi'nin Twitter'da olayla ilgili yaptığı paylaşımların altında Türk kullanıcılar Türk bayraklı cevaplar attı.

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