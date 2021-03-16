  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çavuşoğlu AB'li Bakanın yüzüne baka baka söyledi: Zamana oynamayın
Gündem

Çavuşoğlu AB'li Bakanın yüzüne baka baka söyledi: Zamana oynamayın

Slovak mevkidaşı Korcok ile açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'ye tepki göstererek "Artık somut adım atma zamanı. Avrupa Birliği'nin artık zamana oynamaması gerekiyor.Bir dost olarak bunu açıkça söylüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:31:00 - 2021-03-16 14:55:01
Çavuşoğlu AB'li Bakanın yüzüne baka baka söyledi: Zamana oynamayın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar için Ankara'da bulunan Slovakyalı mevkidaşı Ivan Korcok ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmeye ve Korcok ile yaptığı diplomatik görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor"

''Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye’nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var. AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız.

"Vize için olumlu adımlar atabiliriz"

Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Gümrük Birliği’ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz."

"Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB’nin zaman oynamaması gerekiyor."

Suriye meselesi

"Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabilecek yönler de var. Karamsar olabileceğimiz yönler de var. 13 milyon Suriyeli evini terk etti. İki buçuk milyon Suriyeli okula gidemiyor. İnsani dram var."

"Çabalarımız sonrasında Cenevre, Astana sürecini başlattık. Sonuçta biz çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz, toprak bütünlüğü sağlanmalı ve insanlar evine dönebilmeli. Suriye’de terör örgütü ile mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Sahada insani yardımların oluşturulması için çalışmalıyız. Yardımların yüzde 100’ü bizim topraklarımızdan geçiyor.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar
Dünya

Türkiye ile anlaşmaya geliyorlar

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik ile Konsey üyeleri Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Balkan ülkesi ile bir..
CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor
Siyaset

CHP ile bağlarını koparıyor! Muhittin Böcek parti değiştiriyor

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandığı dönemde partisinin kendisini yalnız bıraktığı gerekçesiy..
Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı
Ekonomi

Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Darbeci Halife Hafter'in deniz ulaşımını engellemek amacıyla Libya hükümetinin talebi doğrultusunda yeni liman inşa edilecek. Türkiye'nin in..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay