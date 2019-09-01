Çavuşlu ve Çıraklı köprüsünde çalışmalar sürüyor

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine inşa edilen köprü projesinde kirişler Eylül ayında yerleştirilecek.

Ana yollar ve şehir merkezlerindeki ulaşım çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatmak amacı ile projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, köprünün kirişleri Eylül ayında yerleştirilecek.

Proje kapsamında dere yatağı taban ıslah betonu tamamlandı. Derenin her iki yakasına inşa edilen taş duvar imalatları bitirildi. Hızla devam eden çalışmalarda kenar ayakların beton arma imalatı gerçekleştirildi. Proje çalışmalarında köprü ayakları üzerine 11 adet ön germeli kiriş Eylül ayında konulacak. Nisan ayında başlanan projenin Kasım ayında bitirilmesi hedefleniyor.

Mevcutta bulunan dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında dere üzerinde bulunan eski köprü yıkılarak yenisi yapılıyor. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarıldı. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi amaçlanıyor.