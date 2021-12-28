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Spor Cavani, Manchester United'ı sırtladı
Spor

Cavani, Manchester United'ı sırtladı

Premier Lig'de küme düşme hattındaki Newcastle United'a konuk olan Manchester United, Edinson Cavani'nin golüyle 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 01:32:00 -
Cavani, Manchester United'ı sırtladı

Premier Lig'de Manchester United küme düşme hattındaki Newcastle United'a konuk oldu.

St James Park'ta maça Newcastle United golle başladı. Eddie Howe'un öğrencileri 7. dakikada takımın yıldızı Allan Saint-Maximin ile 1-0 öne geçti.

İlk yarısı tek golle biten maçın ikinci yarısında Edinson Cavani, Mason Greenwood'un yerine oyuna girdi. 71. dakikada Uruguaylı yıldız sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.

Manchester United, forma şansı bulmakta zorlanan ve adı transfer haberlerine karışan Cavani'nin golüyle bir puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Newcastle United takımın iki yıldızı Callum Wilson ve Saint-Maximin'i sakatlığa kurban verdi. Her iki futbolcu da maçı tamamlayamadı.

Bu sonucun ardından Manchester United 28 puana yükselirken Newcastle United ise 11 puana ulaştı.

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