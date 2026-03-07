‘ÇATLI’ filminden vizyon öncesi son fragman: ‘ÇATLI’ için geri sayım başladı!

Vedat İnceefe’nin başrolde devleştiği “ÇATLI”dan son fragman yayınlandı. Safe Medya’nın yapımcılığında hayata geçirilen filmin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Abdullah Çatlı’nın kızları Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı oldu. Filmde rol alan iki kardeş, kendi çocukluklarını canlandıran oyuncularla aynı sahnede yer alıyor.

İKİ FİLMLİK SERİNİN İLK FİLMİ 20 MART’TA

Güçlü prodüksiyonuyla iki film halinde izleyiciyle buluşacak serinin ilk filmi 20 Mart’ta vizyona giriyor. Türk siyasi ve gizli tarihinin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatından esinlenen “Çatlı”, ASALA terör örgütüyle 12 Eylül sonrası verilen mücadele yıllarını odağına alıyor. Serinin ilk filminden yayınlanan yeni fragman, heyecan veren atmosferi ve çarpıcı diyaloglarıyla dikkat çekti. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada geniş yankı uyandıran fragman kısa sürede gündem oldu.

Vizyon tarihine geri sayım sürerken yeni fragman, yalnızca aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle değil; karakterlerin taşıdığı inanç, sadakat ve sorumluluk duygusuyla da dikkat çekiyor. Filmde dile getirilen “Bu yolun sonunda ne şan var ne şöhret ne de rahat bir ölüm… Ama en mühimi, ileride Türk milletinin bundan duyacağı şeref var” sözleri ise fragmanın en akılda kalan sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

SİNEMA TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN ANLARDAN BİRİ ÇATLI’DA

Filmin dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Abdullah Çatlı’nın kızları Gökçen Çatlı ve Selcen Çatlı’nın projede oyuncu olarak yer alması oldu. Filmde de rol alan iki kardeş, fragmanda kendi çocukluklarını canlandıran oyuncularla aynı sahnede buluşuyor.

Bir tren yolculuğunda karşı karşıya geldikleri ve sinema tarihinde ender gördüğümüz bu sahne, geçmişle bugünü sembolik bir şekilde beyazperdede buluşturuyor. Bu özel an “Çatlı”nın yalnızca yüksek tempolu bir aksiyon hikâyesi olmadığını; aile bağları, hatıralar ve sadakat duygusunu da etkileyici bir sinema diliyle anlattığını gösteriyor.

YILDIZLAR KARMASI KADRO

Yönetmenliğini Deniz Enyüksek’in üstlendiği, Vedat İnceefe’nin Abdullah Çatlı rolüyle devleştiği yapımda, Eren Vurdem, Ömer Kurt ve Şiva Behrouzfar, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü başrollerde yer alıyor. Kadroda ayrıca Haydar Koyel, Nizam Namidar, Turgay Tanülkü ve Yunus Emre Yıldırımer gibi usta isimler bulunuyor.

Yapımcılığını Seyfi Şahin’in üstlendiği projenin kreatif direktörlüğünde ise sinemamızın iki güçlü ismi, Onur Tan ve Ömer Faruk Sorak yer alıyor. Film, tarihin gri alanlarında kalan bir döneme gözlemci bir bakış sunarak, 1980’ler ve 90’ların karmaşık atmosferini beyazperdeye taşıyor.

Serinin ilk filmi A90 dağıtım şirketi aracılığıyla 20 Mart’ta Türkiye genelinde vizyona girecek.