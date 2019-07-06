0553 313 94 23

Çatlak ve kayma yaşanan yolda çalışmalar başlıyor

Karaköprü’de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan’da itibaren başlatılan fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:12
Çatlak ve kayma yaşanan yolda çalışmalar başlıyor

Karaköprü’de kışın yağışlar nedeniyle çatlak ve kayma olan yolda incelemelerde bulunan Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, 1 Nisan’da itibaren başlatılan fizibilite çalışmaları ve ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte yarın bölgede çalışmaların başlayacağını belirtti.


Kış aylarında etkili olan sağanak yağmurlar sonucunda Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Abdülkadir Badıllı bulvarındaki yolda çökmeler oluştu. Göreve geldiği günden bu güne konu ile ilgili çalışma başlatan Başkan Beyazgül, bu gün çökmelerin yaşandığı yolu inceleyerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi.


İncelemeler kapsamında Mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi teknik kadrosu ile görüşen Başkan Beyazgül’e mahalle sakinleri teşekkür etti.


Bölgede Çalışmaların yarından itibaren başlayacağını belirten Başkan Beyazgül konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karaköprü ikinci 35 metrelik yolda bulunan Abdülkadir Badıllı Bulvarında AK Parti İl Başkanımız ve Karaköprü Belediye Başkanımız ile birlikte incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik. 1 Nisan’da mazbatamızı aldıktan sonra teknik arkadaşlarımız ile çalışmalarımızı yürüttük. Kısa bir süre içerisinde bu yolun ihale sürecini başlattık. Bölgeye bu akşam itibari ile iş makinelerimiz gelecek ve yarından itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Bu yıl yağan yağmurlar nedeniyle bir kısım kırsal yollarımızda da çökmelerden dolayı revizyon çalışmaları başlattık. Göreve gelir gelmez kollarımızı sıvayarak bu tür sorunlar için çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımız belirli bir dönem mağdur oldu ama şimdi inşallah bu mağduriyetlerini gidereceğiz. 120 günlük bir yapım süresi var ve 120 gün sonra burası inşallah eskisinden daha güzel olacak” diye konuştu.


Öte yandan incelemelerinde Başkan Beyazgül’e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Büyükşehir Belediyesinin teknik ekipleri eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı
    1. Elektrik akımına kapılan genç ağır..
    2. "Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok..
    3. TEM Otoyolunda beş aracın karıştığı..
    4. Şok iddia! BAE Emiri'nin eşinin neden..
    5. Otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı
    6. Fenerbahçe taktik çalışmalarına devam..
    7. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    8. Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında..
    9. Hatay’da Dünya Müslüman Türkleri..
    10. Otoyolda zincirleme trafik kazası: 1..
    11. Toplu iş sözleşmesi zam oranları ne..
    12. Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    13. Uşak’ta Süpermoto heyecanı başladı
    14. Seehofer'den Salvini'ye mektup
    15. "Bugünkü bilimin neye hizmet ettiğini..
    16. Kırkpınar’da başpehlivanlık çeyrek..
    17. Tilki vurmak isterken kendini vurdu
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti..
    19. Çatlak ve kayma yaşanan yolda..
    20. Tuz mağarasında toplu nikah töreni
    21. İmamoğlu'ndan MHP'li Belediyeye ziyaret
    22. TEM Otoyolunda korkunç kaza! Ölü ve..
    23. Şebabul Hüda Derneği Afrin'de..
    24. Erdoğan, AK Partili belediye..
    25. Twitter ayağa kalktı! Melih Gökçek,..
    26. Çağ Üniversitesi 20 öğretim üyesi..
    27. Adanaspor'da transfer
    28. Su ve kanalizasyon idaresi personel..
    29. Arabanın içinde korkunç infaz! Ekipler..
    30. TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 7..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!