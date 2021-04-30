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Dünya Çatışmada bilanço ağırlaşıyor! Çağrı yaptı: Yardım edin
Dünya

Çatışmada bilanço ağırlaşıyor! Çağrı yaptı: Yardım edin

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan silahlı çatışmada ölenlerin sayısı 39'a çıktı. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, sıcak çatışmalardan etkilenen Batken bölgesinin iyileşmesi için BM'den yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:05:00 -
Çatışmada bilanço ağırlaşıyor! Çağrı yaptı: Yardım edin

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde dağıtım şebekesinin kontrol edilmesi sırasında çıkan çatışmalarda can kaybı sayısı arttı.

Ülkenin Sağlık Bakanlığı, Batken bölgesinde dün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Öte yandan, Kırgız makamları, silahlı çatışmada yaralanan 134 kişiden 49'unun Bişkek'teki hastanelere getirildiğini belirtti. Kırgiz medyası, çatışma sebebiyle Çorkuh köyünde yaşayan, kadın ve çocuklardan oluşan 121 sivilin İsfara şehrindeki spor salonu ve okula tahliye edildiğini belirtti.Tacikistan'dan yapılan açıklamada ise, çıkan çatışmada 8 Tacik vatandaşının hayatını kaybettiği belirtilirken, 90'dan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. Böylelikle sınırda meydana gelen çatışmada toplam 39 Kırgız ve Tacik vatandaşı yaşamını yitirdi.

BM'den yardım istedi

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in, BM Orta Asya Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Natalia Gherman ile yaptığı görüşmede Kırgızistan'ın, Tacikistan ile olan silahlı çatışmalardan etkilenen Batken Bölgesi'nin iyileşmesi için BM'den yardım istediği belirtildi. Rus medyasında yer alan habere göre, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in, BM Orta Asya Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Natalia Gherman ile yaptığı görüşmede Kırgızistan'ın, Tacikistan ile olan silahlı çatışmalardan etkilenen Batken Bölgesi'nin iyileşmesi için BM'den yardım talep ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Bakan, Batken Bölgesi'ndeki çatışma sonrası toparlanmaya yönelik BM kurumlarının bir dizi proje ve programına yeniden yön verme ihtiyacına işaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarının görüşmesi sonucu tarafların mevcut yerlerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Öte yandan, iki ülke halkının yoğun yaşadığı bölgedeki tek karayolu, arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma ve sınırda izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlik çıkması üzerine sıklıkla ulaşıma kapatılıyor.

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Yorumlar

Can

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