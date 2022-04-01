Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi... O şehirde şiddetli fırtına!

Meteoroloji tarafından dün İzmir için fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Sabah saatlerinde de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.