Çatıdaki yılan paniğe neden oldu! "Beni görünce bana doğru geldi ve..."

Aydın’ın Nazilli ilçesinde müstakil evin çatısındaki yılan korkuya sebep oldu.

Nazilli ilçesi Hasköy Mahallesi’nde görülen yılan büyük panik yaşattı. Müstakil evin çatısında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ev sahibi Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı tarafından etkisiz hale getirildi. Dev yılanı görünce ne yapacağını şaşıran Muhtar Danacı, “Yılan büyük ihtimal evin çatısındaki kuş yavrularına zarar vermek için çıkmış. Yılan beni görünce bana doğru geldi ve ben de panik ve korkuyla etkisiz hale getirmek durumunda kaldım” dedi.