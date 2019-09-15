Çatıda mangal yaparken evi yaktı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, çatıda mangal yaparken evini yaktı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, çatıda mangal yaparken evini yaktı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi, 2338 sokakta 2 katlı evin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin üst katında teneke içerisinde tavuk pişirirken yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangını uzun uğraşlar neticesinde söndürdü.

Evin çatısında ise maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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