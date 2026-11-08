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Çatı temizliği 2 cana malodu

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Çatı temizliği 2 cana malodu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir alçı fabrikasının çatısında temizlik yaparken 20 metreden aşağı düşen iki işçiden Ali Polat’ın ardından hastanede tedavi gören Ahmet D. de hayatını kaybetti. Fabrika yetkilileri gözaltına alındı.

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir alçı fabrikasında yaşanan iş kazası, acı bir bilanço ile sonuçlandı.

Fabrika çatısında temizlik ihalesi ve çalışmaları kapsamında görev yapan Ali Bolat (40) ile Ahmet D., henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metrelik yükseklikten zemine düşmüştü.

Ağır yaralanan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Bolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ahmet D.’den de acı haber geldi.

Doktorların yoğun çabasına rağmen Ahmet D. de hayatını kaybetti. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükselirken, İş güvenliği ihmali ve denetim eksikliği iddialarını araştıran savcılık talimatıyla fabrika yetkilileri gözaltına alındı.

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