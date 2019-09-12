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Çatalköy’de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gece saatlerinde askeri alanda peşi sıra patlamalar meydana geldi.

12 Eylül 2019 Perşembe 06:59
Çatalköy’de askeri bölge içindeki mühimmat deposunda patlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gece saatlerinde askeri alanda peşi sıra patlamalar meydana geldi.


Patlamalara askeri alanda bulunan mühimmat deposunun neden olduğu ortaya çıktı.



Girne’nin Çatalköy bölgesinde gece 01.30 sıralarında, Girne Acapulco kavşağı yakınlarında bulunan askeri birlik içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu birlik içerisindeki mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamada sırasında bölgedeki otellere ve yerleşim yerlerine mühimmat parçaları sıçradı. 1 Otel güvenlik nedeni ile boşaltılırken bölgede patlamaların ardından büyük panik yaşandı. Patlama seslerinin Lefkoşa’dan duyulduğu bildiriliyor.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da patlama sonrası olay yerine giderek, askeri yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, olayda can kaybı olmadığını bildirirken, cam kesikleri nedeniyle bazı yaralanmaların meydana geldiği bildirildi. Tedbir amacıyla bölgenin elektriği kesildi.


Bölgede geniş güvenlik ve trafik tedbirleri alınırken, güvenlik açısından Girne – Değirmenlik Anayolu ile Acapulco kavşağından itibaren Girne – Esentepe Anayolu trafik akışına kapatıldı. Arapköy ise tedbir amacıyla boşaltıldı.



Polis patlama olan bölgeye gidilmemesi uyarısında bulundu


Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Acapulco bölgesinde meydana gelen mühimmat patlaması nedeniyle mecbur kalınmadıkça bölgeye gidilmemesi, ayrıca bölgede bulunan veya yaşayanların arazide mühimmat vb. görmeleri halinde temas etmemeleri ve en kısa sürede yetkililere haber vermeleri istendi



ÜLKEMİZE ve HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN...


Başbakan Ersin Tatar, " Bilindiği gibi, Girne Arapköy yakınlarında, sabaha karşı saat 02:10 civarında, askeri bölge içerisinde, bir cephanelikte yangın çıkmış ve arka arkaya patlamalar meydana gelmiştir. Gerek askeri yetkililerimiz, gerekse de Polis Genel Müdürlüğü’ nün yanı sıra, sivil savunma teşkilatı ve orman dairesi yetkililerinin de, derhal olay mahalline intikaliyle birlikte, bir kriz merkezi oluşturulmuş ve gereken her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerini kullandı.


Patlama sonrası olay yerine gelerek bilgi alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, usulüne uygun olarak yapılması ne gerekiyorsa onun yapıldığını açıkladı.


BRT’de canlı yayına katılan Akıncı, herhangi, bir can kaybı yaşanmaması için gerek sivil gerekse askeri halkın emniyetli bölgelere aktarıldığını söyledi. Akıncı, yaralanma olduğunu ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını ifade ederek, yarından sonra bunun nedenlerini öğreneceklerini ve bunların bir daha yaşanmaması için neler yapılabileceğinin araştırılacağını belirtti. Yurttaşlar endişeye kapılmaması gerektiğini ifade eden Akıncı, “İlk gelen kamera görüntülerinde önce duman görüldüğü sonra patlama sesi duyuldu” diyerek bunların net bilgiler olmadığını net bilgilerin yarın elde edileceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 06:59
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