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Çatalca'dan İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?

Çatalca'dan İstanbul havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da vatandaşlar yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Çatalca İstanbul Havalimanı kaç dakika? İşte Çatalca'dan yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

13 Aralık 2018 Perşembe 16:39
Çatalca'dan İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?

Çatalca'dan İstanbul havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da vatandaşlar yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Çatalca İstanbul Havalimanı kaç dakika? İşte Çatalca'dan yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

Çatalca'dan İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Metro hattıyla İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?

Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen bir yolcu, Beylikdüzü-Tüyap'a gelecektir. Buradan İST2 hattı ile Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.  Çatalca İstanbul Havalimanı arası mesafe 52 km'dir.

Otobüsler ile Çatalca-Arnavutköy hattı 

Taksim İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hattı ve durakları

İST19 Taksim-Beşiktaş-Yeni Havalimanı hattı; Abdülhak Hamit Caddesi, Beşiktaş Meydan, Zincirlikuyu Metrobüs ve Göktürk Emniyet Amirliği'nden geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır. Taksim- Beşiktaş-Yeni Havalimanı Hattı (44 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi :100 dakika)

İstanbul Havalimanı'na giden İETT otobüs hatları hangileri?

H-2 Otobüs Hattı; İstanbul Yeni Havalimanı -Mecidiyekoy Otobüs Hattı Güzergahı: Mecidiyeköy Metrobüs, Çağlayan Yolu, Nurtpe, Viyadük, Hasdal, Kemer Yolu, Orman Yolu, Kıyı Emniyeti, İhsani Kavşağı, İstanbul Yeni Havalimanı

H-3 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı - Halkalı Arası otobüs hattı Güzergahı : Gümrük, 4.Cadde, Menekşe Sitesi, TOKİ 3.Bölge, Lale Şehir, Çimentepe, Ağaçlı, Atatürk Mahallesi, İkitelli Garajı, İMSAN, MASKO, Demirciler Sitesi, İstanbul Yeni Havalimanı

H4 Otobüs Hattı: İstanbul Yeni Havalimanı-Atatürk Havalimanı hattı; Atatürk Havalimanı, Bahçeşehir Metrokent’ten geçerek İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşacaktır.

İstanbul Havalimanı Tüyap HAVAİST durakları ve hattı

İST1 hattı: Yeni Havalimanı-Yenikapı hattı sırasıyla Yenikapı Bakırköy İDO, Kuleli, Başakşehir Metrokentten geçerek Yeni Havalimanına ulaşacaktır.

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı hattı (65 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

İST2 hattı: Yeni Havalimanı-TÜYAP hattı sırasıyla TÜYAP, Cumhuriyet Mahallesi, Bahçeşehir Merkez'den geçerek Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

TUYAP – Bahçeşehir- Yeni Havalimanı hattı (58 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 110 dakika)

Kozyatağı İstanbul Havalimanı HAVAİST otobüs hatları ve durakları

İST7 hattı Kozyatağı Metro-Yenihavalimanı hattı; Kozyatağı Metro, Tepeüstü, Kavacık Köprüsü Yeni Havalimanı'na ulaşacaktır.

Kozyatağı metro- Yeni Havalimanı hattı (57 km, Yaklaşık Yolculuk Süresi : 115 dakika)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 16:39
  1. Çatalca'dan İstanbul yeni havalimanına nasıl gidilir?
  2. Çatalca'dan İstanbul yeni havalimanına iett ile nasıl gidilir?
  3. Çatalca'dan İstanbul yeni havalimanına havaist ile nasıl gidilir?

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