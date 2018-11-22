Casuslukla suçlanan çevreciler için Hamaney'e çağrı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde 70 ülkeden 346 çevreci aktivist ve akademisyen, İran'da "casusluk" iddiasıyla tutuklu 8 çevre aktivisti için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e adil yargı çağrısı yaptı.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Danışmanı Ian Redmond ve BM Barış Elçisi unvanına sahip Jane Goodall'ın da olduğu 330 bilim insanı, çevre aktivisti ve akademisyen İran lideri Hamaney'e bir mektup yazarak tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını talep etti.

İran'da ocak ayında tutuklanan aktivistlerden dördünün idam cezasını gerektiren "yer yüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılan mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz suçlamaların çevrecilerin fotokapan gibi İran'ın güvenliğini tehdit ettiği düşünülen bilimsel araçları kullanmasıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Fotokapanlar, günümüzde yaban hayatı gözlemlemek için standart bir araç haline gelmiş ve dünyanın birçok noktasına bu amaçla yerleştirilmiştir. Fotokapanlar nesli tükenmekte olan türlerin varlığına dair çok değerli ilk elden kanıtlar sunar. Bunlar, nesli tükenmekte olan türlerin korunması adına hem bilim hem de koruma stratejileri için kritik bir araçtır."

Mektupta, tutuklu çevrecilerin hayatlarını, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Asya çitaları dahil olmak üzere İran'daki yaban hayatın korunmasına adadıkları vurgulanarak, "Çevreciliğin politik amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialar bizi dehşete düşürdü. Bunu şiddetle kınıyoruz, meslektaşlarımızın böyle bir şeyin parçası olmadığına eminiz." ifadelerine yer verildi.

İran'da "casusluk" iddiasıyla tutuklu 8 çevre aktivistinin kariyerleri boyunca "yüksek ahlaki dürüstlükle çalıştıkları" belirtilen mektupta, çevrecilere yönelik iddiaların adil bir şekilde değerlendirilmesi, avukatlarına erişimin sağlanması ve şeffaf bir yargılama yapılması çağrısında bulunuldu.

Ocak ayında birçok çevre aktivisti ülkenin değişik eyaletlerinde tutuklanmış ve haklarında "çevre projelerini istihbarat toplamak amacıyla kılıf olarak kullandıkları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfı'nın müdürlüğünü de yürütüyordu.

İran'da şu anda 8 çevre aktivisti "casusluk" iddiasıyla yargılanıyor. İran mahkemeleri bu tür suçlamalarda idama kadar varan cezalar verebiliyor.