0553 313 94 23

Casuslukla suçlanan çevreciler için Hamaney'e çağrı

- Dünya genelinde 70 ülkeden 346 çevreci aktivist ve akademisyen, İran'da "casusluk" iddiasıyla tutuklu 8 çevre aktivisti için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben mektup yazarak, adil yargı çağrısında bulundu

22 Kasım 2018 Perşembe 11:26
Casuslukla suçlanan çevreciler için Hamaney'e çağrı

ANKARA (AA) - Dünya genelinde 70 ülkeden 346 çevreci aktivist ve akademisyen, İran'da "casusluk" iddiasıyla tutuklu 8 çevre aktivisti için İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e adil yargı çağrısı yaptı.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Danışmanı Ian Redmond ve BM Barış Elçisi unvanına sahip Jane Goodall'ın da olduğu 330 bilim insanı, çevre aktivisti ve akademisyen İran lideri Hamaney'e bir mektup yazarak tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını talep etti.

İran'da ocak ayında tutuklanan aktivistlerden dördünün idam cezasını gerektiren "yer yüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla yargılandığı hatırlatılan mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

"Biz suçlamaların çevrecilerin fotokapan gibi İran'ın güvenliğini tehdit ettiği düşünülen bilimsel araçları kullanmasıyla bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Fotokapanlar, günümüzde yaban hayatı gözlemlemek için standart bir araç haline gelmiş ve dünyanın birçok noktasına bu amaçla yerleştirilmiştir. Fotokapanlar nesli tükenmekte olan türlerin varlığına dair çok değerli ilk elden kanıtlar sunar. Bunlar, nesli tükenmekte olan türlerin korunması adına hem bilim hem de koruma stratejileri için kritik bir araçtır."

Mektupta, tutuklu çevrecilerin hayatlarını, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Asya çitaları dahil olmak üzere İran'daki yaban hayatın korunmasına adadıkları vurgulanarak, "Çevreciliğin politik amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddialar bizi dehşete düşürdü. Bunu şiddetle kınıyoruz, meslektaşlarımızın böyle bir şeyin parçası olmadığına eminiz." ifadelerine yer verildi.

İran'da "casusluk" iddiasıyla tutuklu 8 çevre aktivistinin kariyerleri boyunca "yüksek ahlaki dürüstlükle çalıştıkları" belirtilen mektupta, çevrecilere yönelik iddiaların adil bir şekilde değerlendirilmesi, avukatlarına erişimin sağlanması ve şeffaf bir yargılama yapılması çağrısında bulunuldu.

Ocak ayında birçok çevre aktivisti ülkenin değişik eyaletlerinde tutuklanmış ve haklarında "çevre projelerini istihbarat toplamak amacıyla kılıf olarak kullandıkları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfı'nın müdürlüğünü de yürütüyordu.

İran'da şu anda 8 çevre aktivisti "casusluk" iddiasıyla yargılanıyor. İran mahkemeleri bu tür suçlamalarda idama kadar varan cezalar verebiliyor.


Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:26
  1. Ayetullah Ali Hamaney
  2. çevreciler
  3. iran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li İnce: "İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa, 'Gel adayımız ol' denirse, asla aday değilim."
    1. CHP'li İnce: "İstanbul'da 259 bin..
    2. GRAFİKLİ - Kripto FETÖ'cüler..
    3. Görüşme bitti! İnce: Kaygılarımı ilettim
    4. Kılıçdaroğlu Türk-İş'i ziyaret etti
    5. Fedakar öğretmenlerden örnek davranış
    6. Güneydoğu'da kültür sanat
    7. GÜNCELLEME - Malatya'da yolcu midibüsü..
    8. "Maksimum puanı almak istiyoruz"
    9. Altın fiyatları
    10. Yemen’de çocuklar eriyor
    11. Yüzbinlerce araç sahibine müjde!..
    12. Kalbini çantasında taşıyor
    13. Williams koltuğu Kubica'nın
    14. "Sezon sonu 2 kupa daha alacağız"
    15. Bölücü örgüt PKK yönetiminde..
    16. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "PTT'nin..
    17. FETÖ'nün Belçika'daki merkez binası..
    18. Hakkari'de terörle mücadele
    19. 104 yaşındaki Mukime öğretmenden genç..
    20. İNFOGRAFİKLİ - ABD'deki kültürel..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"