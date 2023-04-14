Casuslukla suçladıkları 15 Rus diplomatı sınır dışı ettiler! Moskova'dan misilleme tehdidi

Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, bu kararın ülkede Rus istihbarat faaliyetleriyle mücadele adına “önemli bir önlem” olduğunu söyledi.

Huitfeldt, “istenmeyen kişi” ilan edilen Rus diplomatlarının en kısa zamanda ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirterek, “Norveç’e gelecek istihbarat görevlilerine vize vermeyeceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı, hangi casusluk faaliyet yüzünden bu kişilerin sınır dışı edilme kararına açıklık getirmezken, bu konuda ülkenin İç İstihbarat Servisi PST’nin gerekli yanıtları vereceğini bildirdi.

Huitfeldt, “Biz burada sıradan diplomatlardan değil, diplomatik kisve altındaki istihbarat görevlilerinden bahsediyoruz. Bu kişilerin faaliyetleri Norveç çıkarları için bir tehdit oluşturuyordu.” ifadesini kullandı.

Hükümet açıklamasında ise sınır dışı edilmesine karar verilen kişilerin diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları suçlaması yöneltildi.

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Norveç çıkan “VG” gazetesi, sınır dışı edilen Rus diplomat sayısına işaret ederek, ilk defa bir İskandinav ülkesinin bir defada bu kadar fazla sayıda Rus diplomatı ülkesine gönderdiğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Norveç’in bu kararına karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

Oslo’daki Rus Büykelçili Sözcüsü Timur Chekanov ise Norveç hükümetinin kararını "son derece düşmanca bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu arada Huitfeldt daha sonra Rusya’nın misilleme kararına ilişkin olarak bir soruya verdiği yanıtta, Moskova’nın bu yönde bir adım atması için neden olmadığını belirterek, “Bizim diplomatlarımız Rusya’da casusluk yapmıyor.” dedi.

NATO üyesi Norveç’in Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda ortak sınırı bulunuyor.

Kaynak: Euronews