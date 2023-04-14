  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Casuslukla suçladıkları 15 Rus diplomatı sınır dışı ettiler! Moskova'dan misilleme tehdidi
Dünya

Casuslukla suçladıkları 15 Rus diplomatı sınır dışı ettiler! Moskova'dan misilleme tehdidi

Yeniakit Publisher
2023-04-14 09:36:00 -
Casuslukla suçladıkları 15 Rus diplomatı sınır dışı ettiler! Moskova'dan misilleme tehdidi

Norveç hükümeti, başkent Oslo’daki Rus Büyükelçiliği’nde çalışan 15 diplomatın “casusluk yaptıkları” gerekçesiyle sınır dışı edilme kararı alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, bu kararın ülkede Rus istihbarat faaliyetleriyle mücadele adına “önemli bir önlem” olduğunu söyledi.

Huitfeldt, “istenmeyen kişi” ilan edilen Rus diplomatlarının en kısa zamanda ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirterek, “Norveç’e gelecek istihbarat görevlilerine vize vermeyeceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı, hangi casusluk faaliyet yüzünden bu kişilerin sınır dışı edilme kararına açıklık getirmezken, bu konuda ülkenin İç İstihbarat Servisi PST’nin gerekli yanıtları vereceğini bildirdi.

Huitfeldt, “Biz burada sıradan diplomatlardan değil, diplomatik kisve altındaki istihbarat görevlilerinden bahsediyoruz. Bu kişilerin faaliyetleri Norveç çıkarları için bir tehdit oluşturuyordu.” ifadesini kullandı.

Hükümet açıklamasında ise sınır dışı edilmesine karar verilen kişilerin diplomatik statülerine aykırı faaliyetlerde bulundukları suçlaması yöneltildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Norveç çıkan “VG” gazetesi, sınır dışı edilen Rus diplomat sayısına işaret ederek, ilk defa bir İskandinav ülkesinin bir defada bu kadar fazla sayıda Rus diplomatı ülkesine gönderdiğine dikkat çekti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Norveç’in bu kararına karşı misilleme yapılacağı uyarısında bulundu.

Oslo’daki Rus Büykelçili Sözcüsü Timur Chekanov ise Norveç hükümetinin kararını "son derece düşmanca bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu arada Huitfeldt daha sonra Rusya’nın misilleme kararına ilişkin olarak bir soruya verdiği yanıtta, Moskova’nın bu yönde bir adım atması için neden olmadığını belirterek, “Bizim diplomatlarımız Rusya’da casusluk yapmıyor.” dedi.

NATO üyesi Norveç’in Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda ortak sınırı bulunuyor.

Kaynak: Euronews

Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi
Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Gündem

Depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı" target="_blank">
Norveç'ten Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı
Norveç'ten Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Dünya

Norveç'ten Putin'i kızdıracak Ukrayna mesajı

Doğalgaz ve petrol için… AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret ett
Doğalgaz ve petrol için… AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret ett

Ekonomi

Doğalgaz ve petrol için… AB ve NATO liderleri Norveç'in gaz platformunu ziyaret ett

Macaristan’dan Rusya ile yeni nükleer enerji hamlesi
Macaristan’dan Rusya ile yeni nükleer enerji hamlesi

Dünya

Macaristan’dan Rusya ile yeni nükleer enerji hamlesi

Rusya'dan yeni yaptırım kararı
Rusya'dan yeni yaptırım kararı

Dünya

Rusya'dan yeni yaptırım kararı

Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı
Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Dünya

Rusya'da yanardağ patlaması! Duyurdular: Askıya alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23