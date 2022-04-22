Casus savcı, kritik bilgileri o ülkenin istihbaratına satmış

İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan aralarında HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye savcı Yılmaz'ın kaçırılması planlanan koruma altındaki muhaliflerin gizli mahiyetteki bilgilerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) ulaşarak, İran istihbaratına aktarması damga vurdu.

Sabah'ın haberine göre, İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan aralarında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İşte 'Casus Savcı' için istenen ceza!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

5 isim mağdur olarak iddianameye girdi

İddianamede, şebekenin İran'a kaçırdığı eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh, kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.

Yöneticileri İranlı istihbaratçı Sanjari

Haklarında yakalama kararı olan ve İran'da oldukları değerlendirilen İran istihbaratı yöneticileri İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini, İran İstihbaratı dış operasyonlar birimi sorumlusu Ali Ghahramanıhajıabad ve Shahab Hosseini'nin talimatları doğrultusunda Morteza Soltan Sanjari isimli casusun Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Sanjari, İranlı rejim muhaliflerinin kaçırılması için Türkiye'de faaliyet gösteren yerel partnerleri ve kriminal grupları bulmakla görevlendirildi.

Sağlam'ın kod adı 'Mikail-Angel'

İddianameye göre Sanjari, By Sağlam Savunma şirketinin sahibi örgüt lideri İhsan Sağlam'la Hüdaiverdi Çıtak isimli şahıs aracılığıyla tanıştı. Çıtak, İran istihbaratının para transferlerine yön veren bir isimdi. Sanjari, HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz'la, İhsan Sağlam aracılığıyla tanıştı. Sağlam, kendisini iş adamı ve diplomat olarak tanıttı, "Mikail-Angel" kod ismini kullanarak çevresinde güven tesis etmeye çalıştı. Kardeşleri, kuzenleri ve sevgilisi Tuba Eren'den oluşan suç örgütünü yönetti.

Savcı Yılmaz eylemleri yurtdışı hattı kullanarak organize etti

İddianameye göre savcı Yılmaz ise, 2019-2022 yılları arasında 3 ayrı İranlı rejim muhalifinin kaçırılması ve kaçırılması girişiminde Sağlam'la işbirliği yaptı. Yılmaz'ın, kamu otoritesinin imkanlarından faydalanarak örgütlü bir yapı oluşturduğu, bu yapının içerisinde Metin Ergün, Mehmet İyigün isimli eski polis memurları ile hiyerarşik bağ kurduğu vurgulanan iddianamede, İran istihbaratının Türkiye'de planladığı espiyonaj faaliyetleri doğrultusunda rejim muhaliflerinin tespiti ve kaçırılmalarına yönelik girişimleri koordine ettiği ifade edildi. Yılmaz'ın bu eylemlerini +18....73 numaralı yurt dışı internet hattını kullanarak gizlilik içerisinde yürüttüğü, kamu görevini kullanarak örgütün hareket alanını genişlettiği anlatıldı.

Mültecilerin bilgilerini UYAP'tan alıp İran istihbaratına aktardı

İddianameye göre Yılmaz, örgütün önüne çıkan yasal ve bürokratik engellerin kolayca aşılmasını ve ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Uluslararası koruma altında bulunan şartlı mültecilerin kanunen gizli mahiyetteki bilgilerini, sınırlı erişime açık elektronik imza ile giriş imkanı sağlayan UYAP sistemi üzerinden temin edip İran istihbaratına iletti. Kaçırılması planlanan ancak kaçırılamayan koruma altındaki eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei'nin gizli bilgileri 30 Ağustos 2019'da Savcı Davut Yılmaz tarafından UYAP'a giriş yapılarak elde edildi ve İran istihbaratına ulaştırıldı.

Operasyonel faaliyetleri organize etti, makamında ağırladı

İran istihbaratı ile kurduğu güvene ve menfaate dayalı ilişki ile kendisine verilen operasyonel faaliyetleri organize etti. Kurduğu suç örgütünü yöneterek milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit edecek nitelikteki gizli bilgileri casusluk amacıyla temin etti ve iletti. Yılmaz, İranlı muhalifleri kaçırma amacıyla kendi adına kayıtlı lüks marka 34 EB.. ve 34 BT.... İle başlayan kiralık aracına Adalet Bakanlığı logolu ve çakar sistemi kurdurduğu saptandı. Yılmaz'ın yöneticileri İran Askeri İstihbaratı Dış Operasyonlar Müdürü Seyed Mehdi Hosseini'yi adliyedeki makamında ağırladığına iddianamede dikkat çekildi.

1 eylemde başarılı, 2 eylemde başarısız oldular

Denizli'de yaşayan Mashali Firouzei ve ailesi, 2019 Şubat ayında savcı Davut Yılmaz'a ait araçla İhsan Sağlam'ın ekibi tarafından önce İstanbul-Denizli ve son olarak Morteza Sultan Sanjari'ye Van'da teslim edilerek İran'a kaçırıldı. 3 kişilik Firouzei ailesinin İran istihbaratına teslim edilmeden önce savcı Davut Yılmaz'ın İhsan Sağlam'ı makam odasında ağırladığı tespit edildi.

Deniz Kuvvetleri subayını kaçıramadılar

Yalova'da ikamet eden ve uluslararası koruma kararı altına alınan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı olan şartlı mülteci Mohammed Rezaei 50 bin dolar karşılığında Sağlam ve ekibi tarafından kaçırılması hedeflendi. İran'dan gelen askeri istihbarat sorumlusu Seyidmehdi Hosseini, Davut Yılmaz'ı 2019 Eylül ayında adliyedeki makam odasında ziyaret etti ve Rezaei'nin kaçırılması için 50 bin dolar karşılığında son konuşmalar gerçekleştirildi. Ancak Rezaei'nin kaçırılma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

100 bin dolara anlaştılar!

Üçüncü girişimleri ise Zonguldak'ta ikamet eden İran'dan Türkiye'ye göç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'ydi. İran istihbaratı, Golshani'nin geçtiğimiz Aralık ayında kaçırılması için Sağlam'a 100 bin dolar teklif etti ve anlaştı. Golshani'nin takip edildiği araç ise savcı Davut Yılmaz'a aitti. Golshani'nin kaçırılma girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı.

İstanbul'da kadın avukatı vurdurttu

İstanbul Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan Avukat Nur Peker, "Beni Savcı Davut Yılmaz vurdurttu" demişti. Savcı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı da Yılmaz'ın azmettirdiğini söylemişti.