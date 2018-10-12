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Casus Brunson'ın avukatı: Temyiz edeceğiz

Casus Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, verilen hükmü kabul etmediklerini, temyiz edeceklerini söyledi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:04
Casus Brunson'ın avukatı: Temyiz edeceğiz

ABD casusu Brunson'ın mahkeme tarafından salıverildi. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Dağ fare doğurdu gibi bir şey. Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine, Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına, ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz, temyiz edeceğiz, itiraz haklarımızı kullanacağız. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmadan tutuksuz bir şekilde yargılanabilseydi" yorumunda bulundu.

Casus Brunson salıverildi

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:04
  1. brunson
  2. brunson'ın avukatı

YORUM YAZ

  • gökhan mülayimgökhan mülayim1 sa önce
    Madem casus niye serbest bıraktık casus değilse neden içeri attık
  • Vay BeVay Be1 sa önce
    Adaaletinn Bu muu Dünnyaa?
  • Faruk HarmanFaruk Harman1 sa önce
    adamın haklılık payı var abi kusura bakmayın....
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