Casus Brunson'ın avukatı: Temyiz edeceğiz

ABD casusu Brunson'ın mahkeme tarafından salıverildi. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, "Dağ fare doğurdu gibi bir şey. Müvekkilimin bu kadar mağdur edilmesine, Türkiye'nin bu kadar mağdur olmasına, ilişkilerin bu kadar gerilmesine hiç gerek yoktu. Verilen hükmü de kabul etmiyoruz, temyiz edeceğiz, itiraz haklarımızı kullanacağız. Keşke bunların hiçbirisi yaşanmadan tutuksuz bir şekilde yargılanabilseydi" yorumunda bulundu.

Casus Brunson salıverildi