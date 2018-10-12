Casus Brunson: Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum
Hakim karşısında konuşan ajan Brunson, "Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum" dedi.12 Ekim 2018 Cuma 15:56
Casus Brunson'ın yargılanmasına devam ediyor. 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Brunson, savunmasında, "Ben masumum, Türkiye'yi seviyorum, beraatimi istiyorum." dedi.
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