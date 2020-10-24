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Gündem Casus Berberoğlu’na bir kötü haber daha
Gündem

Casus Berberoğlu’na bir kötü haber daha

MİT tır’ları davasında ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini’ açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:07:00 -
Casus Berberoğlu’na bir kötü haber daha

AYM’nin “yeniden yargılama” hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararına, Berberoğlu’nun avukatları tarafından yapılan itiraz, üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti, 8 gün süren incelemesinin ardından itirazı reddetti. Heyet, dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmesine ve AYM kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetine de karar verdi.

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