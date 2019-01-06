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Castro'nun torunu Küba'yı karıştırdı! Büyük tepki var

Sosyalist Fidel Castro'nun torununun hayatı, komünizm ile yönetilen Küba'da büyük tepkiyle karşılandı.

06 Ocak 2019 Pazar 21:41
Castro'nun torunu Küba'yı karıştırdı! Büyük tepki var

Sosyalist Fidel Castro'nun torununun araba, yat ve lüks giyim markalarına merakı Küba halkını isyan ettirdi.

Küba devrimin önderlerinden olan Fidel Castro'nun torunun hayatı, Küba halkı tarafından tepki ile karşılandı. Sosyalist dedenin marka elbiseler giyen torunu, sevgilisi ile beraber gittiği Meksika, İspanya gibi ülkelerden de fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

Lüks hayatı ülkeyi karıştırdı

Komünizmin ile yönetilen Küba, sosyalist devrimin liderlerinden olan Fidel Castro'nun torunu tartışmalara neden oldu. Sosyalist dedeni kapitalist torunu görünümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Castro'nun torunu Tony Castro, lüks hayatı ile fakir Küba halkının sinir uçlarına dokundu. Sosyal medya hesabından gezdiği ülkelerden fotoğraflar atan tekne ve lüks otomobillerden inmeyen torun Castro, halkın tepkisi ile karşılaşınca paylaşımlarını silmek zorunda kaldı. Sosyalist dedenin marka elbiseler giyen torunu sevgilisi ile beraber gittiği Meksika, İspanya gibi ülkelerden de fotoğraf atmayı ihmal etmedi.

Komünizmin zengin çocukları

ABD ambargosu ve açlıkla başa çıkmaya çalışan Küba halkı, Tony Castro'nun ülkede yoksulluk hakimken lüks hayat yaşamasına tepki gösterdi, dedesinin ondan utanacağını belirten mesajlar attı. Küba halkı tepki olarak 'Komünizm'in Zengin Çocukları' etiketi ile torun Castro hakkında onlarca yorum yapıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 21:41
  1. Küba
  2. ABD
  3. Castro

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