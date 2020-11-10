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Ekonomi Casper’dan kullanıcı dostu yeni web sitesi
Ekonomi

Casper’dan kullanıcı dostu yeni web sitesi

Casper, yeni nesil teknolojilerini ve ürünlerini hem kurumlara hem tüketicilerine sunmak için yenilenen web sitesini kullanıcılarına sundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:44:00 -
Casper’dan kullanıcı dostu yeni web sitesi

Casper’ın web sitesi; yeni arayüzü, yazılımı, içerik ve tasarımıyla kullanıcı dostu bir alışveriş sitesi olarak dizayn edildi. Casper, Türkiye’nin 20 yılda tamamladığı “bilgisayarlaşma” sürecine ivme kazandıran markalardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye pazarında, dünya çapındaki büyük teknoloji markaları ile rekabette olan Casper, renovasyon kapsamında yapmış olduğu yeniliklere bir yenisini daha ekleyerek alışveriş sitesini tamamen yeniledi. Casper Kurumsal İletişim Departmanı Bölüm Direktörü Ahmet Beliktay, “Müşteri memnuniyeti odaklı ürün ve hizmet geliştirme vizyonu ile çalışan ekibimizle teknolojiseverlere yepyeni alışveriş deneyimleri sunmayı hedefliyoruz” dedi. Beliktay, “Altyapısını ‘Son Teknoloji’ ilkesiyle hazırladığımız casper.com.tr; yenilikçi arayüz tasarımı, verimliliği, hızı, kurgusu ve çözüm odaklı olmasıyla markamızın yeni imajını yansıtıyor. Modern menüsü, tüm cihazlara entegre yapısı ve son dönemin teknolojik trendleri baz alınarak hazırladığımız sitemiz kullanıcılarımıza keyifli ve eksiksiz bir alışveriş deneyim sunacak” ifadelerini kullandı.

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