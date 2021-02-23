Casper’a Tech Brands Turkey araştırmasında ödül
NielsenIQ Türkiye’nin yapmış olduğu araştırma sonucunda, 26 farklı sektörde Türkiye’nin en teknolojik markaları belli oldu.
Türkiye’nin teknoloji alanındaki güçlü markalarından biri olan Casper, Tech Brands Turkey araştırmasında “Bilgisayar Sektörü” kategorisinde bu yıl da birincilik ödülünün sahibi oldu. Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay, “Türkiye’de ikinci kez düzenlenen bu ödül programında, ikinci kez lider marka seçilmek gurur verici” dedi.