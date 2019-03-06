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CAS nedir? CAS davası ne demek?

Court Of Arbitration (CAS) ya da Türkçe manasıyla Spor Tahkim Mahkemesi, uluslararası spor hukuku konularına çözüm getirebilmek için 1984 yılında kurulmuştur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türk kulüplerinin de zaman zaman CAS'ta davaları görülmektedir. Peki,CAS davası ne demek? İşte konuya ilişkin detaylar...

06 Mart 2019 Çarşamba 17:03
CAS nedir? CAS davası ne demek?

Court Of Arbitration (CAS) ya da Türkçe manasıyla Spor Tahkim Mahkemesi, uluslararası spor hukuku konularına çözüm getirebilmek için 1984 yılında kurulmuştur. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türk kulüplerinin de zaman zaman CAS'ta davaları görülmektedir. Peki,CAS davası ne demek? İşte konuya ilişkin detaylar...

CAS nedir?

Court Of Arbitration (CAS) ya da Türkçe manasıyla Spor Tahkim Mahkemesi, uluslararası spor hukuku konularına çözüm getirebilmek için 1984 yılında kurulmuştur. Spor Tahkim Mahkemesi, kulüplerin CAS davaları ile bilinmektedir. CAS mahkemeleri, olimpiyatların yapıldığı şehirlerde ise geçici olarak kurulmaktadır.

CAS davaları hangi durumlarda kullanılır?

Genel olarak açıklamak gerekirse; taraflar arasında bir anlaşmazlık söz konusu olduğu zaman, taraflar arasında CAS'a başvuru konusunda bir tahkim anlaşması sağlanmışsa CAS'a gidilebilir. Olimpiyat Tüzüğü'nün 61. maddesine göre Olimpiyat Oyunları ile ilgili her türlü anlaşmazlıkta sadece CAS yetkilidir. Tüm Uluslararası Olimpik Federasyonlar en azından bazı anlaşmazlıklar açısından CAS yargılamasını tanımışlardır. 2009 yılında Uluslararası Anti-Doping Yasası'nı imzalayan devletler anlaşarak, bunların içerisine Uluslaraarası Olimpik Federasyonlar ve Ulusal Olimpiyat Komiteleri de dahildir, anti-doping yasaları ihlallerinde CAS'ın yargılama yapmasını tanıdılar.

CAS kararlarına karşı İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'nde temyiz yoluna başvurulabilmektedir. CAS kararlarının temyizleri nadiren kabul edilmektedir, kabul edilen kararların çoğu da usûl sorunlarıyla alakalı kararlardır.(Tek istisnası "kamu düzenine aykırılık" konusundaki temyiz talepleridir.) Mart 2012'de 7 adet başarılı temyiz başvurusu gerçekleşti. Bunların altı tanesi usûle ilişkin olan temyiz talepleriydi, ancak esasa ilişkin olan CAS kararlarından bir tanesi İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi tarafından bozuldu. Bu dava Brezilyalı futbolcu Matuzalem ile ilgiliydi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:03
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