Hükümet karar verdi! Okullarda cep telefonu yasağı yasal hale getirilecek
Hükümet karar verdi! Okullarda cep telefonu yasağı yasal hale getirilecek

İngiltere hükümeti, kararı okul yönetimlerine bırakan ve bağlayıcı olmayan cep telefonu yasağını yasal düzenlemeyle okullarda zorunlu hale getirecek. Okullarda cep telefonu yasağına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan karar 2024’ten bu yana yürürlükteydi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Lordlar Kamarasını bilgilendiren Eğitim Bakanlığı bünyesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Jacqui Smith, okullarda cep telefonu yasağına ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan rehberin 2024’ten bu yana yürürlükte olduğunu hatırlattı.

Bu rehberin yasal dayanağını oluşturan "Çocukların Refahı ve Okullar" başlıklı düzenlemeye işaret eden Smith, "Sunacağımız değişiklik önergesiyle okullar için açık bir yasal zorunluluk oluşturacağız." dedi.

Smith, 2024’te hazırlanan düzenlemede yer alan tavsiye rehberi doğrultusunda uygulanan telefon yasağına yasal dayanak getirileceğini kaydederken, ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden de hükümete destek geldi.

Gölge Eğitim Bakanı Laura Trott, planın müdürler, aileler, öğrenciler ve ülke için iyi bir haber olduğunu belirterek, "(İktidar) İşçi Partisi, yıllardır bu adımı gereksiz safsata olarak gördü. Hatta geçen hafta Eğitim Bakanı bu sorunun çözülmüş bir konu olduğunu söyledi. Bizi dinledikleri için mutluyum. Sınıflardaki başarıyı artırmak ve davranışları geliştirmek için bu adım doğru bir adımdır." açıklamasını yaptı.

Parlamento'nun üçüncü büyük grubu olan Liberal Demokratların Sözcüsü Caroline Voaden de yaptığı açıklamada, bu kararın öğretmen, öğrenci ve aileler için başarı olduğunu kaydetti.

