Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye ile yakın ilişkiler geliştiren ve emperyalist batının güdümünü kabul etmeyen Viktor Orban hükümetini devirmek üzere “hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği, yargı bağımsızlığını azalttığı ve kamu harcamalarında şeffaflık sağlamadığı” gerekçesiyle Macaristan'a yönelik milyarlarca avroluk fonun dondurulması sürecini yönettiği, seçimlerin ardından ülkede tartışılmaya başlandı.

“BU SEÇİMLERE CİDDİ BİR MÜDAHALE VE YETKİ KÖTÜYE KULLANMAKTIR”

Telex TV kanalındaki tartışma programında, Macaristan gibi bir ekonominin büyüklüğü için 17 milyar avronun dondurulduğunu, bu miktarın çok büyük bir meblağ olduğunu vurguladı. Ülkenin rekabet gücünün daha da kötüleşmesinde kayıp AB fonlarının da rol oynadığını ekledi; bu durum sonunda seçmenler tarafından sandıklarda teyit edildi. Programda, seçimi kazanan Magyar Péter bile 2024'te birkaç kez kabul ettiği hatırlatıldı ve “Orbán hükümetinin sayısız kez belirttiği gibi, Macaristan hükümeti AB Komisyonu'nun talep ettiği reformları yerine getirmişti, buna rağmen Ursula hâlâ AB fonlarını Orbán hükümetine vermedi. Bu, seçimlere ciddi bir müdahale ve yetki kötüye kullanmadır” yorumları yapıldı.