Dünya AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi!
Dünya

AB, Macaristan'ın fonlarını dondurarak Orban'ı devirdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AB, Macaristan’ın fonlarını dondurarak Orban’ı devirdi!

Avrupa Birliği’nin Orbán hükümetinden AB fonlarını kesmesinin seçimler üzerinde bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Türkiye ile yakın ilişkiler geliştiren ve emperyalist batının güdümünü kabul etmeyen Viktor Orban hükümetini devirmek üzere “hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği, yargı bağımsızlığını azalttığı ve kamu harcamalarında şeffaflık sağlamadığı” gerekçesiyle Macaristan'a yönelik milyarlarca avroluk fonun dondurulması sürecini yönettiği, seçimlerin ardından ülkede tartışılmaya başlandı.

“BU SEÇİMLERE CİDDİ BİR MÜDAHALE VE YETKİ KÖTÜYE KULLANMAKTIR”

Telex TV kanalındaki tartışma programında, Macaristan gibi bir ekonominin büyüklüğü için 17 milyar avronun dondurulduğunu, bu miktarın çok büyük bir meblağ olduğunu vurguladı. Ülkenin rekabet gücünün daha da kötüleşmesinde kayıp AB fonlarının da rol oynadığını ekledi; bu durum sonunda seçmenler tarafından sandıklarda teyit edildi. Programda, seçimi kazanan Magyar Péter bile 2024'te birkaç kez kabul ettiği hatırlatıldı ve “Orbán hükümetinin sayısız kez belirttiği gibi, Macaristan hükümeti AB Komisyonu'nun talep ettiği reformları yerine getirmişti, buna rağmen Ursula hâlâ AB fonlarını Orbán hükümetine vermedi. Bu, seçimlere ciddi bir müdahale ve yetki kötüye kullanmadır” yorumları yapıldı.

resat

para herşeydir diyen nesiller yetiştirirseniz , para için herşeyi yaparlar ,para ile işgörenlerin kölesi olurlar her istelini yaparlar,,

ata

edirnekapı üst geçit metrobüs durağında pankart. ahmet isvan ekmek fabrikasını açtık... bilmem kaç milyona ekmek yaptık... hani demiş ya neresi doğru ki... temizlik imandan, kirlilik isvandan eski atasözünü duymamışa en temiz yiyeceğimize istanbulu en pisleyen ismi alet etmiş, reisin akıl edip açtığını sahiplenmiş bir zihniyet.... tabii ki trilyon lira yani milyar dolarla cb olma planı yapmıştı... tabii ki burası macaristan da değildi... ötükenden kopup gelen, çinin, hindin kandırmalarına rağmen varlık gösteren binlerce yıldır dörtbir yanı kaynarken hayatına devam eden bi oluşumdu bu... yani değil milyar dolar, trilyon dolar da olsa bu memleketi satmayacak adamlar var, bilesüüz...
