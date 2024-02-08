Çarşaflı kadına saldıran kendini bilmezden akılalmaz savunma: Ben Kuran'ı 4 kez okudum

Çarşaflı bir vatandaş, halk otobüsünde kıyafeti yüzünden malum zihniyeti benimseyen fanatik bir şüphelinin saldırısına uğradı. Nerede ve ne zaman çekildiği henüz belli olmayan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Burası Suudi Arabistan değil

Saygısız kadın, çarşaflı kadına bağırarak, "Bu ülkeye sonradan getirilmiş. Her ay bana verilen maaştan fazlası ona veriliyor. O yüzden görmek istemiyorum. Mademki bir yere gidiyorsun. Oranın kurallarına uyarsın. İnsan gibi aç suratını. Burası Suudi Arabistan değil. Nokta." sözlerini sarf etti.

Ben Kur'an'ın 4 kez Türkçesini okudum

Skandal sözlerine dayanak olarak Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'i de alet etmeye çalışan saldırgan kadın şu sözleri sarf etti:

"Kur'an'da ne diyor? 'Geldiğin yere uyacaksın' diyor. Ben Kur'an'ın 4 kez Türkçesini okudum. Hahahahah..."

"Sen çok yanlış okumuşsun"

Otobüsteki yolcular şüpheli kadının bağırışları karşısında kayıtsız kalmayarak yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheli kadının akılalmaz ifadelerine tepki gösteren bir genç de, "Sen çok yanlış okumuşsun. Sen büyük ihtimalle tersten okumuşsun. Yada okuduysan da anlayamamışsın." yanıtını verdi.