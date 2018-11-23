CarrefourSA’dan "Fırsat Cuması"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, yüzde 50'ye varan indirimlerin yer aldığı Fırsat Cuması'nı 23 Kasım Cuma günü saat 00.00 itibarıyla carrefoursa.com üzerinde başlatırken gün içinde tüm marketlerinde sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fırsat Cuması kapsamında elektronik eşyalardan küçük ev aletlerine, oyuncaklardan evcil hayvan mamalarına, mutfak eşyalarından cep telefonuna, televizyonlardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok üründe yüzde 50'ye varan indirimler uygulanıyor.

CarrefourSA, tasarruflu alışverişin adresi olmak, tüketicilerini kaliteli, çeşidi bol, taze ve fiyatı uygun ürünlerle buluşturmak amacıyla hem marketlerinde birçok ürün grubunda indirim kampanyası düzenliyor hem de carrefoursa.com üzerinden 25 lira değerinde kupon hediye ediyor.

Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar ise Fırsat Cuması kapsamında 23 Kasım'a kadar alışveriş yapmaksızın kazandıkları 25 lira değerinde alışveriş kodunu 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00'a kadar carrefoursa.com'da yaptıkları 150 lira üzerinde alışverişlerde kullanabilecekler.





- LG 4K UHD Smart LED TV’de 2.000 TL İndirim Fırsatı





Fırsat Cuması ile CarrefourSA, 23 - 26 Kasım tarihleri arasında LG marka 4K UHD Smart Led TV'leri 2 bin lira indirimle 3 bin 699 liradan satışa sunuyor. Apple'ın 32GB hafızaya sahip iPhone7 modeli, 1000 lira indirimle 3 bin 499 TL'den ve 32GB hafızaya sahip iPhone6 modeli de 400 lira indirimle bin 999 liradan 26 Kasım'a kadar Fırsat Cuması kapsamında satılıyor.

Fırsat Cuması kapsamında elektrikli süpürgeden mutfak robotuna, tost makinesinden miksere, ütüden meyve suyu sıkacağına kadar gün içinde sık bir şekilde kullanılan elektrikli küçük ev aletleri ile günlük yaşamımızın vazgeçilmezleri kişisel bakım ürünleri, 26 Kasım'a kadar yüzde 25 indirimle satılıyor.

Kavanozundan bardağına, pişirme kalıplarından saklama kaplarına kadar tüm Paşabahçe ürünler, 23 Kasım günü CarrefourSA marketlerinde 1 Alana 1 Bedava kampanyasıyla müşterilere sunulurken yine aynı tarihte Tefal'in tava ve tencerelerinde yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Fırsat Cuması ile tüm erkek ve kız oyuncakları, 23 - 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 30 indirimle reyonlarda yer alıyor. Böylelikle aileler, çocuklarının istedikleri oyuncakları çok daha uygun bir fiyata çocuklarına hediye edebilecek.

Ağız ve diş sağlığı için önemli olan ağız bakım ürünleri, Fırsat Cuması kapsamında 23 - 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirimle market reyonlarından müşterilerle buluşuyor.

CarrefourSA, evcil hayvanları da unutmayarak Fırsat Cuması kapsamında 26 Kasım'a kadar kedi ve köpek yaş mamalardan 1 alana 1 tane hediye ediyor.

Fırsat Cuması ile sunulan fırsatlara ek olarak carrefoursa.com'a özel olarak yalnızca 23 Kasım günü kağıt havlular ve deterjan ürünlerinde yüzde 25 indirim, 24-25 Kasım tarihlerinde ise Bingo yüzey temizleyicilerde yüzde 20 ve yine Bingo bulaşık deterjanlarında yüzde 25 indirim sunulurken 23 - 25 Kasım tarihleri arasında valizlerde, bilgisayar aksesuarlarında ve Duracell pillerde yüzde 40, tıraş ürünlerinde de yüzde 50 oranında indirim yer alıyor.

Bu ürünlerin yanı sıra yine 23-25 Kasım tarihleri arasında SEG marka 32" LED TV, 500 lira indirimle 899 liradan, Prima Külot Bez çeşitleri de 15 lira indirimle 74,90 liradan müşterilere sunuluyor. Alışveriş tercihini carrefoursa.com üzerinden yapanlar Fırsat Cuması kapsamında 23 Kasım'a kadar alışveriş yapmaksızın 25 lira değerinde bir alışveriş kodu kazanıp bu kodu 23 Kasım Cuma saat 00.00 itibarıyla başlayıp 26 Kasım Pazartesi saat 00.00'a kadar carrefoursa.com'da yaptıkları 150 lira üzerin alışverişlerde kullanabiliyorlar.