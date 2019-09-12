0553 313 94 23

Çarpışan otomobillerden biri aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Isparta’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında savrulan araçlardan biri aydınlatma direğini devirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:01
Çarpışan otomobillerden biri aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Isparta’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında savrulan araçlardan biri aydınlatma direğini devirdi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 21.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi’nde meydana geldi. 108.Cadde üzerinden Deregümü Caddesi yönüne dönmek isteyen Erkan C. yönetimindeki 45 UA 2266 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şehmus Z. idaresindeki 06 BZ 9819 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri önce trafik sinyalizasyonuna, ardından da aydınlatma direğine çarparak devirdi. Kazada sürücülerden Erkan C. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Mahsun C. yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları yaralılara daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan açıklama geldi
    1. Komşu'da silahlar çalındı! Korkutan..
    2. HDP il binası önünde eylem yapan..
    3. Kocaeli’de kız kavgasında kan aktı: 1..
    4. Grönland'da buzul koptu: 1 ölü, 2 kayıp
    5. Çarpışan otomobillerden biri..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 12 Eylül 2019
    7. Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor
    8. Kuşadası’nda 13’ü çocuk 45 düzensiz..
    9. Dünya bu görüntüleri konuşuyor!..
    10. Çorum’da kan donduran olay
    11. 15 yaşındaki genç kıza tecavüz eden..
    12. Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye..
    13. Trump’tan İran’a ambargonun yumuşatma..
    14. Anadolu Mektebi öğrencileri "Cengiz..
    15. ABD basınında Bolton’un görevden..
    16. Osmaniye Emniyeti’nden not bırakıp..
    17. İngiliz hükümeti anlaşmasız Brexit..
    18. ABD'den Polonya'ya 6,5 milyar dolar..
    19. Çorum sallanıyor! Art arda iki deprem
    20. Okula alkollü gelen öğretmen açığa..
    21. İYİ Parti'de deprem! 4 il için kayyım..
    22. Başkentte çocuk koruma evlerinin..
    23. Gloria Kupası: Anadolu Efes: 100 -..
    24. Arda Turan kararına çok sert tepki!..
    25. Cezayir genelkurmayından seçim mesajı
    26. Orman yangınlarına karşı itfaiye..
    27. 14. Contemporary Istanbul ön izlemeyle..
    28. Gloria Kupası: Teksüt Bandırma: 108 -..
    29. Bakan Mustafa Varank, EBRD Başkanı..
    30. Erdoğan'ın adımı sonrası resmen..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Bolton ile resmen dalga geçti: Bizi yok edeceğini söylüyordu, kendisi gitti
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    Peygamberimiz'e yapılan saygısızlığa büyük tepki! Skandal tabela indirildi!
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...