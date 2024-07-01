  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Çarpıp ölümüne sebep oldu! Dönüp tekrar baktı
Yaşam

Çarpıp ölümüne sebep oldu! Dönüp tekrar baktı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 19:33:00 -
Çarpıp ölümüne sebep oldu! Dönüp tekrar baktı

Antalya'da çarpıp ölümüne sebep olduğu kişiyi görmek için dönen kişi ardından kaçtı.

Antalya-Manavgat kara yolunda otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü feci şekilde yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinden kaçan otomobilin tali yoldan geri dönerek yavaşladığı ve olay yerini kontrol ettiği görüldü. Kaza sonrası hayatını kaybeden sürücünün üzerine örtülen örtü açılmasın diye motosikletin plakası konuldu.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Sebahattin Saygın'ın (37) kullandığı 07 BDA 507 plakalı motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsü asfaltta sürüklenirken, çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden sürücüden geriye kaskı ve terliği kalırken, kullandığı motosikletin plakasının ise üzerine örtülen örtünün üzerine konulduğu gözlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Çarptığı motosikleti kontrol etmek için geri dönüp izledi

Kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde çarpma anı, motosiklet ve sürücüsünün savrulması, çarpan otomobilin durmayarak yoluna devam etmesi, yoldan geçen araçların durarak yardıma koşmaları, çarpan otomobilin yaklaşık 1 dakika sonra tali yoldan geri dönüp olay yerinde yavaşlaması ve yeniden yoluna devam etmesi yer aldı.

Yüzünüzde tebessüm oluşturacak! İşte, Türkiye'nin en garip isimli ilçeleri
Yüzünüzde tebessüm oluşturacak! İşte, Türkiye'nin en garip isimli ilçeleri

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüzünüzde tebessüm oluşturacak! İşte, Türkiye'nin en garip isimli ilçeleri

Cezası 244 bin lira! Koparması yasak olan o bitkiyi kuraklık vurdu
Cezası 244 bin lira! Koparması yasak olan o bitkiyi kuraklık vurdu

Yaşam

Cezası 244 bin lira! Koparması yasak olan o bitkiyi kuraklık vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23