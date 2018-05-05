Çarpık imara göz yumana hapis cezası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kaçak yapının önüne geçilmesi için hapis cezası teklif etti. Geçmişte birçok imar affı çıktığını, buna rağmen kaçak yapılaşmanın önünün kesilemediğini söyleyen Özhaseki teklifini “İmarda çarpık yapılaşmaya göz yuman belediye başkanı ve diğer paydaşlar hapis cezasıyla cezalandırılmalı. Caydırıcı bir ceza olursa bütün belediye başkanları bunun üzerine gider.” şeklinde ifade etti. Olaya hukukçu gözüyle baktığını söyleyen Bakan Özhaseki “Bunun önlenememesinin en önemli sebeplerinden biri de kaçak yapı yapanlara sert bir yaptırım uygulanmamasıdır. Biz sene başına kadar olanları şu ana kadar oluşmuş haklara hukuklara eyvallah. Yazıyoruz, kayıt altına alıyoruz, devlet vatandaşla helalleşiyor. Mahkemeler çekiliyor. Yıkımlar bitiyor. Herkes rahatlıyor. Fakat bundan sonra artık olmasın. Olmaması için de ne yapılması lazım. Eğer bir arsa sahibi veya onu alan müteahhit ve buna göz yuman belediye başkanı böyle bir iş yaparsa, işte o zaman biraz daha hürriyetinden mahrum kalacak şekilde bir hapis cezası olsun diyorlar. Hukukçu gözü ile söylüyorum. Elbette birtakım sıkıntılar doğmuşsa ve siz bunu kanunla engellemiyorsanız tedbirleri almak zorundasınız.” diye konuştu.