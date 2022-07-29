Çarpıcı tespit: Türkiye ve Azerbaycan'ın önemini anladılar

Avrupa'da yayın yapan EU Reporter, Karabağ savaşıyla güçlenen Ankara-Bakü birlikteliğinin Rusya-Ukrayna savaşında da kritik rol oynadığını belirtti. EU Reporter, ABD ve Batı'nın iki ülkenin önemini anladığını vurguladı.

Avrupa'da yayınlanan ve Avrupa Birliği haberlerine yer veren etkin yayın organlarından EU Reporter'in "Azerbaycan Ukrayna'nın Güney Kafkaslardaki tek stratejik müttefiği" başlıklı haberinde gerek iki ülke arasında gerekse de Türkiye liderliğinde Azerbaycan ikilisinin bölgede Batı için güçlü bir denge kurdukları ifade edildi.

Yayın organı Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Ukrayna'nın geleneksel olarak en yakın müttefiki olan Gürcistan'ın Rusya yanlısı bir politika izlediğini, Ermenistan'ın da 2020 yılında Azerbaycan'ın kesin galibiyetiyle sonuçlanan Karabağ savaşından sonra Rusya yanlısı olarak Rusya'nın liderliğindeki tüm organizasyonlara üye olmaya başladığının altı çizildi. "Ukraynalılar Karabağ savaşında Rusya ve Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı destekledi" ifadesine yer verilen haberde "Azerbaycanlılar Ukraynalı derneklerin ve örgütlerin Dağlık Karabağ savaşında tüm dünya Ermenistan'dan yana dururken Azerbaycan'a nasıl destek verdiklerini unutmadılar" ifadesiyle iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapıldı.

"Türkiye önderliğinde..."

EU Reporter haberinde ayrıca Türkiye'nin liderliğinde bölgede oluşturulan dengenin Batı ve Ukrayna için önemli olduğuna da değinilerek şu ifadelere yer verildi: "Azerbaycan'ın hem Rusya ile güçlü ilişkilerini devam ettirmesi hem de Ukrayna'ya destek vermesi Türkiye tarafından da uygulanıyor. Türkiye önderliğinde Azerbaycan ve Kazakistan uluslararası hukuku destekliyorlar, devletlerin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyorlar. Bu ülkeler örneğin Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesini tanımadılar."

"Önemini giderek artan şekilde kabul ediyorlar"

Yayın organı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bir arada bölgedeki varlığının ve öneminin de batı tarafından kavrandığının ve tanındığının altını çizip şu ifadelere yer verdi: "Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte bölgedeki varlığı ve stratejik önemi hem ABD hem de bağımsız batı ülkeleri tarafından giderek artan şekilde kabul ediliyor. Azerbaycan'ın Türkiye ile ortaklığı açıkça Ukrayna'nın da jeopolitik çıkarına."