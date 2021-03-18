Çarpıcı soru: İmamoğlu neyi engellemeyi düşünüyor?
Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, gazi yakınını tehdit eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir soru sordu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirnekapı Şehitliği'nde kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etti. Milletin #benibul etiketi açarak tepki gösterdiği İmamoğlu, gazi yakınını bir de şov yapmakla suçladı.
İmamoğlu'na bir tepki de Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'dan geldi.
Hacı Yakışıklı, konu ile ilgili attığı tweetinde, "Mehmetçik sınır ötesinde teröristleri "bulup" milletin kanını dökmesini engellerken Ekrem İmamoğlu İstanbul'da gazi yakınını "bulup" neyi engellemeyi düşünüyor?" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: