Çarpıcı iddia! Ünlü teknoloji şirketi sadece yapay zekada üstünlük kazanmaya çalışıyor: Dengeler tamamen değişecek

Teknoloji devlerinin yeni madeni yapay zeka. Microsoft’tan Meta’ya kadar birçok şirket, yatırımcılara yapay zekanın büyümek için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor ve rakiplerini geride bırakmak için büyük yatırımlar vaat ediyor.

Bloomberg News'un en büyük 15 yazılım ve yarı iletken şirketinin transkriptlerinin analizine göre AI, makine öğrenimi gibi terimler, şirketlerin bilanço açıklamalarının son turunda arttı. Yapay zeka, maliyet düşürme konuşmalarının baskın olduğu dönemde bile ilgi çekiyor. Konuyla ilgili terimlerden 200'den fazla kez bahsedildi, en çok 2013'te ABD teknoloji devlerinin kazanç açıklamalarında dikkat çekici şekilde bahsedilmeye başladı.

Yarış resmen başladı

Silikon Vadisi'nin en büyük oyuncularının çoğu yıllardır yapay zeka ürünleri üzerinde çalışıyor. Ancak yarış, OpenAI'ın viral olan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin Kasım ayında piyasaya sürülmesinden sonra resmen başladı.

International Business Machines CEO’su Arvind Krishna geçen ay şirketinin telefon görüşmesinde "Yapay zekanın bu yıl büyük bir sohbet konusu haline geldiğini kabul etmeliyim. Geçen hafta Davos'taydım ve muhtemelen teknolojiyle ilgili neredeyse her tartışmada gündeme geldi” dedi. Krishna, ChatGPT'nin, IBM'in Watson ve Google'ın DeepMind'ı ile karşılaştırıldığında sektörü harekete geçiren bir dizi atılımın en sonuncusu olduğunu söyledi.

Herkes lider olduğunu düşünüyor

Herkes yapay zeka alanında lider olmak istiyor veya zaten öyle olduğunu düşünüyor. İşte son birkaç hafta içinde teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinden bazılarının söyledikleri:

Alphabet CEO’su Sundar Pichai: Altı yılı aşkın bir süre önce, Google'ın yapay zekaya öncelik veren bir şirket olduğundan ilk kez bahsetmiştim. O zamandan beri yapay zekayı geliştirmede lideriz.

Microsoft CEO'su Satya Nadella: Maksimum kurumsal değerin platform geçişleri sırasında yaratıldığını bilerek yapay zeka çağında lider olacağız.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg: Meta için hedeflerimden biri, yapay zeka alanındaki lider çalışmalarımıza ek olarak üretken yapay zekada lider olmak için araştırmalarımızı geliştirmek.

Tesla CEO’su Elon Musk: Tesla gerçekten dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri. Hem yazılım tarafında hem de donanım tarafında yapay zeka ile çalışmak çok önemli.

Bu arada, yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices Inc., yeni teknolojinin talep edeceği devasa donanım yatırımlarından para kazanmaya hevesli. AMD CEO'su Lisa Su, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde, en büyük büyüme fırsatlarımızdan biri, hemen hemen her endüstri hizmetini ve ürününü dönüştürmenin ilk aşamalarında olan yapay zekada olacak" dedi.

Meta, bilanço açıklamalarında yapay zekadan bahsetmeye ilk olarak 2013 yılında, Facebook'ta paylaşılan tüm içeriği anlamlandırmak için bir yapay zeka araştırma grubu kurulduğunu duyurduğunda başladı. O zamandan bu yana sektör genelinde bu konu yavaş yavaş arttı ve 2016'dan itibaren daha belirgin bir rol üstlenmeye başladı. O dönemde yeni teknolojiyle ilgili konuşmalar gelgitler yaşarken, artık resmi olarak kaçınılmaz hale geldi.