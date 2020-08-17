Çarpıcı iddia! Kim Jong-un talimat verdi: Hepsini toplatın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Kim Jong-un'un bir düşüncesi nedeniyle ülkedeki bütün evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği ileri sürüldü.

"Kim, evcil köpekleri burjuva ideolojisinin ve kapitalist yozlaşmanın sembolü olarak görüyor"

Daily Mail'in haberine göre, Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine açıklamada bulunan bir kaynak, Kim'in, evcil köpekleri burjuva ideolojisinin ve kapitalist yozlaşmanın sembolü olarak gördüğü, bu nedenle böyle bir talimat verdiği iddia edildi.

"Sahiplerini zorluyorlar, ya da el koyuyorlar"

İsmini vermek istemeyen kaynak, yetkililerin köpek beslenen evleri tespit ettiğini, sahiplerini hayvanlarını vermeye zorladığını ya da hayvanlara zorla el koyduğunu öne sürdü.

Köpek eti restoranlarına mı satılıyorlar?

Haber kaynağı, kritik bir iddiada daha bulundu.

Kaynak, bazı köpeklerin, devletin işlettiği hayvanat bahçelerine gönderildiğini ya da köpek eti restoranlarına satıldığını söyledi.

'Hayvanların gıda sıkıntısının önüne geçme amacıyla kullanılabileceği' endişesi

Kuzey Koreli evcil köpek sahiplerinin de hayvanların ülkedeki gıda sıkıntısının önüne geçmek için kullanılabileceğinden endişe ettiği ifade edildi.

'Yaygın gıda kıtlığı' ile karşı karşıya oldukları BM raporuna yansımıştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) bir süre önce yayımladığı bir rapor, Kuzey Kore'nin 25,5 milyon nüfusunun yüzde 60'ının, Pyonyang yönetiminin nükleer programı sebebiyle uygulanan uluslararası yaptırımlar ile kötüleşen 'yaygın gıda kıtlığı' ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu.