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Dünya Çarpıcı iddia: ABD askerleri ve PKK'lılar sivilleri kaçırıyor
Dünya

Çarpıcı iddia: ABD askerleri ve PKK'lılar sivilleri kaçırıyor

Suriye'deki yerel medya kaynaklarına göre, ABD Güçleri Suriye'nin Deyrizor kentinde büyük bir operasyon yaptı. Al-Busayra kasabasına havadan indirilen ABD güçlerinin bazı sivilleri kaçırdığı ve ayrım gözetmeksizin yaylım ateşi yaptığı ileri sürüldü. İddiaya göre, bu ateş sonucu 3 sivil hayatını kaybetti. ABD askerlerine, PKK/YPG'li teröristlerin de destek verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 18:07:00 -
Çarpıcı iddia: ABD askerleri ve PKK'lılar sivilleri kaçırıyor

Suriye'de rejim medyası SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD askerleri Pazartesi günü erken saatlerde Deyrizor ilinde bir operasyon yaptı.

Kaynaklar, Al-Busayra kasabasına havadan indirilen ABD güçlerinin, hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine ateş açtığı ve bir aileden 3 kişiyi öldürdüğü bildirdi.

PKK/YPG'li teröristlerin de destek verdiği baskında, bazı sivillerin kaçırıldığı belirtilirken, kaç kişinin kaçırıldığı ve nereye götürüldükleri konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Bu olay, yerel halkın Amerikan güçleri tarafından kaçırıldığı ilk olay değil. Amerikan birliklerinin terör örgütü PKK/YPG'nin paravan olarak kullandığı Suriye Demokratik Güçleri'yle, 7 Aralık'ta Deyrizor'un doğu kırsalındaki, el-Şuhail'de bir operasyonla sivilleri kaçırmıştı.

Sözde 'istikrar' yalanıyla bölgede desteklen PKK/YPG ve ABD askerlerinin sivillere ne yaptığı veya nereye kaçırdığı konusunda herhangi bir fikir yok.

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