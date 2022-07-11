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Dünya Çarpıcı çağrı: Rusya'da isyan başlatalım
Dünya

Çarpıcı çağrı: Rusya'da isyan başlatalım

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa, Rusya'nın bir iç isyan ile parçalanması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-11 21:52:00 -
Çarpıcı çağrı: Rusya'da isyan başlatalım

Polonya'nın Nobel Barış Ödülü sahibi eski Cumhurbaşkanı Leh Walesa "Rusya'daki halklar iç isyan başlatmalı, NATO desteklemeli." açıklamasını yaptı.

Walesa, Batı'nın Ukrayna'yı 'özgürleştirmekten' çok daha fazlasını yapması gerektiğini savundu.

Fransız basınına demeç veren Polonya eski Cumhurbaşkanı, "Batı, Ukrayna'da bu savaşı kazansa bile, gelecekte Rus tehdidi sona ermeyecek." dedi.

Rusya'da çıkabilecek iç isyanın NATO tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Walesa, bu şekilde Rusya nüfusunun 50 milyona düşürülerek Batı için tehdit olmaktan çıkabileceğini iddia etti.

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