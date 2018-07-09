Çarpıcı ayrıntı! 5 vekile olumsuz cevap! Neden 4 vekil kabineye girdi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve yeni sistem resmen başlamış oldu.

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabineye göre TBMM'deki 4 milletvekili yeni kabinede bakan olarak görev alacak. Açıklanan listeye göre, Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu ve Abdülhamit Gül milletvekillerinden istifa ederek bakanlık görevine başlayacak.

Başkan Erdoğan'ın 4 milletvekili seçmesinde aritmetik sıralama önemli bir yer aldı. Meclis'ten 4'ün üzeri istifa sayısı hem Meclis'teki oylamalarda hem de Meclis Komisyonlarındaki çoğunluğu etkileyecekti.

Mehmet Acet bugünkü köşe yazısında Başkan Erdoğan'ın Şentop'a 5 vekil istifa etse olur mu dediğini ve olumsuz yanıt aldığını yazdı.

İşte Acet'in köşe yazısındaki ilgili bölüm:

Erdoğan, Şentop'a 5 vekil istifa etse olur mu demiş olumsuz yanıt almış. Alacağız biz de haberi bu liste durumu için hazır

Geçen hafta Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mustafa Elitaş’ı yanına çağırıyor.

Meclis’teki Grup Başkanvekilliği görevi o gün itibarıyla henüz bitmemiş olan Elitaş’a bir soru soruyor:

“Meclis’teki grubumuzdan 5 kişiyi istifa ettirip bakan yaparsak komisyonlardaki çalışmalarımız bundan nasıl etkilenir?”

Soru bu.

Elitaş, 5 değil de 3 kişinin istifa etmesi halinde kalan milletvekili sayısı ile komisyonlarda sorun çıkmayacağını söylüyor.

Sonra bu görüşünü çıkıp kameralar önünde de tekrarlıyor.

Onun kameralar önünde yaptığı açıklamaları öğrenen Erdoğan’ın hukukçu kurmaylarından biri, “Hayır, Elitaş’ın söyledikleri doğruları tam olarak yansıtmıyor” anlamına gelen bir mesajla Erdoğan’a ulaşıyor.

O da, eğer Meclis komisyonlarındaki çoğunluğu önemsiyorsanız Meclis’ten istifa olmamalı anlamına gelen bir görüş beyan ediyor.

Bugün saat 21:30’a kadar geçerliliğini koruyacak önemli sorulardan bir tanesinin bağlamı burası.

AK Parti'nin bu listeye göre milletvekili sayısı 295'ten düşerek 291 oldu. Cumhur İttifak'ındaki vekil sayısı ise 344'ten 340'a düştü.