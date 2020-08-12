  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız anlaşılan. Bu aklın mahkum etmek istediği, irade ve ifade bu." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:30:00 - 2020-08-12 20:36:48

 yeniakit.com.tr 

Akit TV'de Bülent Deniz'in sunuculuğunu yaptığı Derin Gerçekler programında Abdurrahman Dilipak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilipak programda yaptığı açıklamada Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız anlaşılan. Bu aklın mahkum etmek istediği, irade ve ifade bu." dedi.

Dilipak sözlerine şunları ekledi:

" 'Rabbimizin lanetlediği bu hadiseye karşı tavır alacak adam arıyorum' diyor. Ben de 'Buradayım' diyorum. Şimdi kurduğu parti beni mahkemeye verecek."

Erdoğan: Milletimizi her türlü sapkınlığa karşı tavır almaya davet ediyorum

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde cinsel sapkınlara verilen desteğe işaret ederek, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." demişti.

"Bu tür marjinal akımları destekleyenler aynı sapkınlığın ortaklarıdır"

Sinsice bir faaliyet sürdürüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir"

Halkın içinde kök salamayacağını söyleyen Erdoğan, "Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum." diye konuşmuştu.

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?
İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan eski Aile Bakanı'na olay gönderme: Erdoğan'ı da mı manidar buldunuz?

Kadem 'İstanbul Sözleşmesi eşcinselleri meşrulaştırmıyor' demişti... Peki bunlar ne?
Kadem 'İstanbul Sözleşmesi eşcinselleri meşrulaştırmıyor' demişti... Peki bunlar ne?

Gündem

Kadem 'İstanbul Sözleşmesi eşcinselleri meşrulaştırmıyor' demişti... Peki bunlar ne?

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı
81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

Gündem

81 ilde linç girişimi: Dilipak'tan AK Parti'ye cevap! Fotoğraf paylaştı

AK Parti Kadın Kolları'na tepki, Dilipak'a destek çığ gibi!
AK Parti Kadın Kolları'na tepki, Dilipak'a destek çığ gibi!

Gündem

AK Parti Kadın Kolları'na tepki, Dilipak'a destek çığ gibi!

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım
Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım

Gündem

Bu notla paylaştı: Bir anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı konuşuyor sandım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

enes

Kahrolsun İstanbul sözleşmesi
  • Yanıtla

dadaş

acaba kim imzaladı bu sözleşmeyi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İsrail'den Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de ortak oldu. Tel Aviv, Yunanistan'ın tarafından yer alacağını açıkladı. ..
Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında
Dünya

Flaş iddia: Esed öldü! Rus uçakları Şam semalarında

Suriye diktatörü Beşşar Esed’in Şam’daki meclis binası önünde konuşma yaparken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve öldü..
Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor
Gündem

Erdoğan Karakuş: Almanya Yunanistan'ı kullanıyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, Almanya'nın Yunanistan'ı Türkiye..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı