Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

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Akit TV'de Bülent Deniz'in sunuculuğunu yaptığı Derin Gerçekler programında Abdurrahman Dilipak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dilipak programda yaptığı açıklamada Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız anlaşılan. Bu aklın mahkum etmek istediği, irade ve ifade bu." dedi.

Dilipak sözlerine şunları ekledi:

" 'Rabbimizin lanetlediği bu hadiseye karşı tavır alacak adam arıyorum' diyor. Ben de 'Buradayım' diyorum. Şimdi kurduğu parti beni mahkemeye verecek."

Erdoğan: Milletimizi her türlü sapkınlığa karşı tavır almaya davet ediyorum

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde cinsel sapkınlara verilen desteğe işaret ederek, "Türkiye, milli ve manevi yapısını hedef alanlarla mücadele edecek güce sahiptir. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı, milletimizi her türlü sapkınlığa karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum." demişti.

"Bu tür marjinal akımları destekleyenler aynı sapkınlığın ortaklarıdır"

Sinsice bir faaliyet sürdürüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır." ifadelerini kullanmıştı.

"Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir"

Halkın içinde kök salamayacağını söyleyen Erdoğan, "Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum." diye konuşmuştu.