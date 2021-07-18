Carlos Kameni sağlık durumu
Kameni sağlık durumu nasıl? Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni ülkesi Nijerya'da trafik kazası geçirdi. Kameni'nin sağlık durumu araştırılmaya başlandı? Peki, Carlos Kameni nasıl?
Fenerbahçe’nin eski kalecilerinden Carlos Kameni ülkesi Nijerya’da trafik kazası geçirdi. 1kişinin yaşamını yitirdiği kazada Kameni’nin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.
Carlos Kameni sağlık durumu
Fenerbahçeli eski futbolcu, Nijerya'nın batı bölgesinde feci bir kaza geçirdi. Söz konusu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kameni'nin kazada ağır yaralandığı ve durumunun stabil olduğu alınan bilgiler arasında.