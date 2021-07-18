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Spor Carlos Kameni sağlık durumu
Spor

Carlos Kameni sağlık durumu

Kameni sağlık durumu nasıl? Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni ülkesi Nijerya'da trafik kazası geçirdi. Kameni'nin sağlık durumu araştırılmaya başlandı? Peki, Carlos Kameni nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-07-18 10:49:00 -
Carlos Kameni sağlık durumu

Fenerbahçe’nin eski kalecilerinden Carlos Kameni ülkesi Nijerya’da trafik kazası geçirdi. 1kişinin yaşamını yitirdiği kazada Kameni’nin sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor.

Carlos Kameni sağlık durumu

Fenerbahçeli eski futbolcu, Nijerya'nın batı bölgesinde feci bir kaza geçirdi. Söz konusu kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kameni'nin kazada ağır yaralandığı ve durumunun stabil olduğu alınan bilgiler arasında.

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