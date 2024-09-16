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Aktüel Carlo Ancelotti'nin zor kararı! Arda Güler'i ya da Luka Modric'i oynatacak
Aktüel

Carlo Ancelotti'nin zor kararı! Arda Güler'i ya da Luka Modric'i oynatacak

Yeniakit Publisher
2024-09-16 21:07:00 - 2024-09-16 21:11:18
Carlo Ancelotti'nin zor kararı! Arda Güler'i ya da Luka Modric'i oynatacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, orta sahada oynatacağı 3. isim hakkında kararsızlık yaşıyor. İtalyan çalıştırıcı, formayı Arda Güler ya da Luka Modric'e verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart'ı ağırlayacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, orta sahada oynatacağı 3. isim hakkında kararsızlık yaşıyor. İtalyan çalıştırıcı, formayı Arda Güler ya da Luka Modric'e verecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunda ilk hafta heyecanı 17 Eylül Salı akşamı oynanacak maçlarla başlayacak.

İlk haftanın dikkat çeken maçlarından biri de Santiago Barnabeu'da oynanacak.

Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İspanyol ekibi Real Madrid ile Sebastian Hoeness yönetimindeki Alman takımı Stuttgart karşı karşıya gelecek.

Halil Umut Meler'in düdük çalacağı müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

YA ARDA GÜLER YA DA MODRIC

Bu müsabaka öncesinde eflatun-beyazlıların İtalyan çalıştırıcısı Ancelotti zor bir karar vermek zorunda.

İspanyol Gazeteci Miguel Ángel Díaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı habere göre; Ancelotti, Stuttgart maçında Bellingham ile Tchouameni'nin yanında oynayacak üçüncü orta saha için Arda Güler ve Luka Modric arasında seçim yapacak.

REAL MADRID'İN KADROSU

Kaleciler: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Defans: Carvajal, Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy

Orta Saha: Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler

Forvet: Vinicius Jr., Mbappe, Rodrygo, Endrick

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