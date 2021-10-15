Çarklar hızlandı Sanayi üretimi yüzde 13.8 arttı

Büyümeye olumlu katkıda sunan sanayiden ise iyi haberler geliyor. Üretimde ivme devam ediyor. Bunu rakamlar da net biçimde ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13.8 yükseldi.

Gidişat olumlu

Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 9.4, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 14.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 9.4 artış ölçüldü.



Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 19.9 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta temmuz ayına nazaran yüzde 5.4 yükseldi. Bu dönemde imalat sanayi sektörü yüzde 63 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.2 azaldı. Ekonomistlerce takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 9.31 artacağı tahmin ediliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yüzde 13.07 yükseleceği öngörülüyordu.

Yüzde 9 büyüyebiliriz

İktisatçılar, sanayi üretiminde görülen belirgin artışın büyüme oranını yukarı taşıyacağına dikkat çekti. Analist Haluk Bürümcekçi, üretimin ilk çeyrekte yüzde 2.6, ikinci çeyrekte yüzde 1.6, üçüncü çeyreğin ilk iki ayında da yüzde 1.2 yükseldiğini söyledi. Bürümcekçi, şunları kaydetti: “Gerek sanayi üretimi endeksinde gerekse milli gelir serisinde gelinen tarihi yüksek seviyeler 2020 yılının aynı dönemlerine göre büyümenin yine gücünü koruyacağını gösteriyor. Üçüncü çeyrekte sanayi üretiminin ilk iki ay sonuçları çeyrekten çeyreğe artışın devam edeceğini düşündürüyor. Son dönemde para politikasının gevşeme sürecine girmesi, finansal koşulların görece esnek seyrini koruması ve dış talebin güçlü devam etmesi büyüme eğilimine destek veriyor. Buna karşılık bankacılık kredi hacmi trend artışının sınırlı kalması ve fiyat artışlarının yüksekliği iç talep üzerinde aşağı yönde etkide bulunmaya başladı. Bu doğrultuda yüzde 9.3 olan 2021 yılı büyüme tahminimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin azaldığı kanısındayız.”